Il Giudizio Universale di Sunday Blues

1979: Woody Allen nel film Manhattan elenca le cose per cui vale la pena vivere (e ci mette “i granchi da Sam Wu”)

1991: il settimanale di resistenza umana “Cuore” inizia la raccolta del giudizio universale ovvero le 5 cose per cui vale la pena vivere.

A quasi 30 anni di distanza da quella grande classifica delle cose importanti della nostra vita, Sunday Blues ha deciso di vedere se i valori si sono modificati o meno. Nasce così il nuovo “Giudizio Universale 2.0”.

Puoi votare ogni settimana le 3 cose per cui vale la pena vivere.

Da settembre durante la trasmissione raccogliamo i vostri voti al telefono, via sms o via Telegram.

Si può votare durante la settimana anche via mail a sunday@radiopopolare.it e via Facebook sulla pagina di Sunday Blues.

Qui trovi ogni settimana la classifica aggiornata.