I politici che urlano sono passati di moda

Sarà stato il declino del sovranismo in occidente, con la caduta di Trump negli Stati Uniti e le conseguenze fallimentari della Brexit. Sarà stata la pandemia che ha determinato una crisi economica tale da indurre i paesi ricchi ad abbandonare l’austerità a favore di un new deal composto di politiche di spesa e investimenti pubblici. Resta il fatto che in Italia i politici che urlano non vanno più di moda. Conte ha preso le redini del Movimento 5 Stelle, quello che era nato sull’onda del vaffa, dell’aprire il Parlamento come una scatola di tonno, della politica urlata e lo sta trasformando secondo il suo stile in una formazione moderata nei toni. L’altra sera a Milano a una signora che inveiva contro Salvini ha detto: “non faccia così, noi non siamo come gli altri”. Sconcerto dei vecchi militanti grillini.Salvini è stato annichilito dalla pessima fine che ha fatto il suo guru digitale Luca Morisi, l’uomo che lo aveva fatto esplodere nei consensi grazie all’uso aggressivo e violento dei social sulla scorta del metodo della destra radicale negli Stati Uniti. Ma prima ancora e soprattutto Salvini era stato messo sotto accusa dai leghisti che preferiscono governare piuttosto che urlare, da Giorgetti in giù. Nel Pd comanda un ex democristiano famoso per il suo aplomb come Enrico Letta.

Al governo c’è il campione dell’understatement Mario Draghi. Dalla crisi economica del 2008 il mondo occidentale era uscito a destra. Ora, con la ripresa post pandemia da gestire, le scelte fatte sono altre. Si vuole evitare di ripetere gli errori causati dall’ideologia dell’austerità che portarono all’affermazione delle destre alla Trump. Una stagione che a Washington, a Bruxelles e anche a Roma vorrebbero dimenticare. Una stagione che non si può certo definire chiusa per sempre, basti pensare a casa nostra dove una come Giorgia Meloni, che più che dal mondo sovranista arriva direttamente dall’ex Movimento Sociale, potrebbe vincere le elezioni. Serve abbassare i toni, come si diceva qualche anno fa. Servono politici seri e affidabili. E se non ci sono, bisogna un po’ inventarseli. Come si sta cercando di fare da noi.