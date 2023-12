I consigli a fumetti di Antonio Serra per sopravvivere alle feste 2023

Puntualissimi come ogni anno in occasione delle festività natalizie, eccoci coi nostri consigli a fumetti per affrontare il periodo di feste, e anche i mesi successivi, nel segno della cultura. Ecco i consigli a fumetti di Antonio Serra per Cult.

Ambrożewski

IN ALTO! – Storia illustrata dell’aviazione

L’ippocampo, 112 pagine – 25,00 euri

Dal sogno del volo agli aerei ad energia solare tra disegni, didascalie, dialoghi ironici e tantissima passione.

Francois Rivière – Philippe Wurm

EDGAR P. JACOBS – Il cantore dell’Apocalisse

Alessandro Editore, 144 pagine – 29,90 euro

Un emozionante viaggio nella storia del Belgio, della Francia e del fumetto nella biografia del creatore di Blake & Mortimer

Matsumoto Masahiko

I FANATICI DEL GEKIGA

Coconino Press – Fandango, 336 pagine – 25,00 euro

La creazione del fumetto realistico giapponese nella Osaka della fine degli anni ’50. Una ricostruzione della vita di alcuni autori tra cui un genio dei manga, Takao Saitô.

Stefano Tartarotti

LA CANA SPIEGA COSE

People, 120 pagine – 20,00 euri

La simpatica cana e mille altri animali ci aiutano a capire la nostra contraddittoria realtà in capitoli come: “Le auto elettriche spiegate con i caprioli”, oppure “La gestazione per altri spiegata con le minilepri”.

Neil Gaiman – P. Craig Russell

MITI DEL NORD – Volume 1

Tunué, 160 pagine – 19,90 euri

La mitologia norrena realizzata a fumetti da una squadra di straordinari disegnatori, tra cui, oltre P. Craig Russell, segnaliamo Mike Mignola e Jill Thompson. Altri volumi in arrivo.

Michael F. Patton – Kevin Cannon

LA FILOSOFIA A FUMETTI

Blackie Edizioni, 176 pagine – 16,90 euro

La storia della filosofia raccontata da Eraclito e mille altri filosofi con disegni e testi divertenti e accattivanti.

Adriano Barone – Fabio Babich

BUGS – Gli insetti dentro di me

Green Moon, 144 pagine – 15,00 euro

Surreale storia d’amore tra Ulisse e Circe (no, non quelli dell’Odissea) in un mondo dove gli insetti sono “dentro di noi”… riproposta in versione “aggiornata” di un volume apparso già qualche anno fa.

Vaga (Valentina Galluccio)

DOG

Edizioni BD, 200 pagine – 16,00 euro

Una giovane autrice di talento racconta un suo amore tossico. Disturbante e, purtroppo, di stringente attualità.

Etsumi Haruki

LA MONELLA CHIE

Toshokan, 256 pagine – 7,90 euro

Un classico del fumetto giapponese. La piccola Chie deve vedersela con un padre debosciato, un gatto terribile e la vita nei quartieri poveri della Osaka della fine degli anni ’70. Divertente e commovente.

Martin Quenehen – Bastien Vivès

CORTO MALTESE – La regina di Babilonia

Cong, 184 pagine – 21,00 euro

Nuova avventura del Corto Maltese “moderno”, reso vitale dalla maestria del tratto di Bastien Vivès.

Joe Sacco

PALESTINA – Special Edition

Mondadori, 285 pagine – 26,00 euro

Un classico del “Graphic Journalism” in edizione speciale. Purtroppo, anche lui sempre attuale.