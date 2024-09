I bombardamenti israeliani su Beirut

Vieni con me di venerdì 27/09/2024 Weekend carico di impegni, tra quelli che vi raccontiamo e queli che segnalate voi in diretta. Si parte con il Live Podcast della Direttrice Lorenza Ghidini a Stazione Radio, zona Turro. Poi il Tak con Carlo Devillanova al Naga in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e Ricercatori, tutto accompagnato dai ritmi brasileri della festa solidale pro Rio Grande do Sul al Pime; infine con le Karma B al Mix Festival, raccontato in diretta da Barbara Sorrentini. Vieni con me! Ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30, in onda su Radio Popolare. A cura di Giulia Strippoli e Claudio Agostoni. Per gli annunci in diretta 02 33 001 001 o gruppo FB Passatel - Radio Popolare. Per segnalare iniziative, eventi, oggetti particolari o proporti come espert* (design, modernariato o una nicchia specifica di cui sai proprio tutto!!), email a vieniconme@radiopopolare.it