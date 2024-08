Hip Hop Tales

Per celebrare cinquant’anni dell’Hip Hop incontriamo otto tra i principali esponenti della scena rap italiana per farci raccontare il loro rapporto con questa cultura.

Ep. 1 – GRIDO – Buon Sangue non Mente

Grido, che l’Hip Hop inizia a respirarlo in famiglia ben prima dell’esperienza con i Gemelli DiVersi, ci racconta cosa ha coluto dire affermarsi in questa cosa a cavallo del millennio, in un periodo molto particolare per il rap italiano.

PLAYLIST:

Da Rockwilder ( Method Man and Red Man)

In da Club – 50 Cent

Young Wild and Free – Wiz Khalifa and Snoop Dogg

This is America – Childish Gambino

Ep.2 – ENSI – Era Tutto un Sogno

Muovere i primi passi nel rap trovando una certa America nella sua Torino. Nel racconto di Ensi si trova tutto il suo rapporto solido e viscerale con l’Hip Hop.

PLAYLIST

Juicy – Notorious Big

Nas is Like – Nas

99 Problems – Jay-Z

Bitch don’t Kill My Vibe – Kendrtick Lamar

Ep. 3 – GHEMON – Scritto Nelle Stelle

Non puoi mai veramente lasciare il Rap, è come andare in bicicletta. O almeno questo vale per Ghemon, che racconta come comunque lo si possa trovare in molte cose diverse. Come la Stand Up Comedy.

PLAYLIST

Queens – Pharoae Monch

Aquemini – Outkast

Thelonius – Common and Slum Village

What They Do – The Roots

Ep. 4 – RANCORE E NITRO – Esercizi di Stile

Rancore e Nitro a confronto sullo stile, una delle componenti fondamentali della cultira Hip Hop. Proprio le peculiarità stilistiche dei due rapper, così diversi tra loro, raccontano le immense possibilità che questa cultura offre a livello espressivo.

EP.5 – NEX CASSELL – Stile di Vita

Nex Cassel, il Generale, ha tanto da raccontare. Perchè la sua è una storia importante, che attraversa periodi importanti ed arriva da una zona importante. Soprattutto per l’hip hop in Italia. Quello vero, quello Made in U.S.A.

PLAYLIST

Fight the Power – Public Enemy

If I Ruled The World – Nas

Green Thumb – Cypress Hill

Mac 10 Handle – Prodigy

Ep. 6 – WILLIE PEYOTE – Educazione Sabauda

Willie Peyote racconta la folgorazione quasi casuale per il rap negli anni ‘90 e il suo percorso che lo porta a trovare una via del tutto originale di approccio al rap. Senza perdere i punti di riferimento, nazionali e internazionali.

PLAYLIST:

Machine Gun Funk – Notorious BIG

Se non dai il Meglio – Fabri Fibra

Cronache di Resistenza – Club Dogo

Da Rockwilder – Method Man and Red Man

EP.7 – DARGEN D’AMICO – Nostalgia Randomica

Scopriamo in questa chiacchierata che il buon Dargen esordisce come rapper nei primi ‘90. al telefono, da bimbo, in diretta su Radio Popolare. Poi, da li, è tutto in discesa. Un tutto pieno di musica, aneddoti e riflessioni.

PLAYLIST:

8 Steps to Perfection – Company Flow

What They Do – The Roots

ATLiens – Outkast

Thuggish Ruggish Bone – Bone Thughs-n-Harmony