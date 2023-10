Lo guerra arabo-israeliana cresce a un livello di scontro inedito

PlayStop Il sabato del villaggio di sabato 07/10/2023 Il sabato del villaggio... una trasmissione totalmente improvvisata ed emozionale. Musica a 360°, viva, legata e slegata dagli accadimenti. Come recita la famosa canzone del fu Giacomo: Questo di sette è il più grandioso giorno, pien di speme e di gioia: di man tristezza e noia recheran l'ore, ed il travaglio usato ciascuno in suo pensier farà ritorno.

PlayStop Campagna abbonamenti di sabato 07/10/2023 delle 19:02 L’Abbonaggio di Radio Popolare minuto per minuto

PlayStop Campagna abbonamenti di sabato 07/10/2023 delle 16:29 L’Abbonaggio di Radio Popolare minuto per minuto

PlayStop L'attacco di Hamas a Israele Hamas ha scatenato un attacco senza precedenti negli ultimi decenni sul territorio israeliano, all'alba del 7 ottobre 2023, eludendo i controlli dell'intelligence israeliana. Un fittissimo lancio di razzi ha anticipato un'azione via terra che ha prodotto l'occupazione di alcuni villaggi e la cattura di alcune decine di ostaggi. La reazione israeliana è stata violentissima. Le parti parlano apertamente di "guerra". Morti e feriti si contano già a centinaia. Nel giornale radio di Radio Popolare delle ore 13 del 7 ottobre un primo punto della situazione.

PlayStop Campagna abbonamenti di sabato 07/10/2023 delle 14:31 L’Abbonaggio di Radio Popolare minuto per minuto

PlayStop Campagna abbonamenti di sabato 07/10/2023 delle 12:30 L’Abbonaggio di Radio Popolare minuto per minuto

PlayStop Sogno o son Elfo del 07/10/2023 Radio Popolare è partner del Teatro dell'Elfo nel 50° anniversario della sua creazione. Un filo ininterrotto lega infatti le due note realtà milanesi che da sempre hanno condiviso esperienze artistiche, sensibilità creative, impegno sociale e politico. È parso dunque naturale immaginare un progetto di collaborazione che mettesse in relazione queste due esperienze: Sogno o son Elfo, un podcast in dieci puntate che ripercorre la storia dell'Elfo, intrecciandola con le vicende sociali, politiche e culturali di cinque decenni di storia milanese, attraverso reperti sonori, interviste, ricordi condivisi e memorabili momenti pubblici. Un mosaico ricchissimo declinato con il linguaggio narrativo del teatro e della radio che verrà messo in onda e online. L'occasione per ritrovare suoni e voci, immagini e ricordi, amici e compagni di avventura, testimonianze, reperti audio e vicende sorprendenti, per celebrare cinquant'anni indimenticabili e rocamboleschi. Il podcast andrà in onda sabato alle h 11.00 dal 30 settembre al 2 dicembre 2023. Il 16 e il 23 settembre, come in un prologo in due parti, verrà riproposta la serata live tenutasi al Teatro Elfo Puccini lo scorso 20 marzo per presentare il progetto FOTO| Laila Pozzo

PlayStop Campagna abbonamenti di sabato 07/10/2023 delle 8:00 L’Abbonaggio di Radio Popolare minuto per minuto

PlayStop Slide Pistons – Jam Session di sabato 07/10/2023 La nuova frizzante trasmissione di Luciano Macchia e Raffaele Kohler. Tutti i sabati su Radio Popolare dalle 23.45. In onda le scorribande musicali dei due suonatori d’ottone in giro per la città, assecondate da artisti formidabili e straordinari.

PlayStop Doppia Acca di venerdì 06/10/2023 Dal 2011 è la trasmissione dedicata all’hip-hop di Radio Popolare.

PlayStop News della notte di venerdì 06/10/2023 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata