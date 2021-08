“Grazie Gino!” Nel week end il saluto collettivo nella sede milanese di Emergency

“Gino Strada è stato fondatore, chirurgo, direttore esecutivo, l’anima di EMERGENCY.

‘I pazienti vengono sempre prima di tutto’, il senso di giustizia, la lucidità, il rigore, la capacità di visione: erano queste le cose che si notavano subito in Gino. E a conoscerlo meglio si vedeva che sapeva sognare, divertirsi, inventare mille cose. Non riusciamo a pensare di stare senza di lui, la sua sola presenza bastava a farci sentire tutti più forti e meno soli, anche se era lontano. Ti vogliamo bene Gino”

Con questo comunicato l’Ong fondata da Gino Strada e Teresa Sarti ha annunciato l’apertura della camera ardente per un saluto collettivo al medico morto in Normandia una settimana fa. Da sabato 21 agosto (dalle 16 alle 22) e poi ancora domenica (dalle 10 alle 22) e lunedì 23 agosto (dalle 10 alle 14) sarà possibile accedere alla camera ardente – rispettando le norme sul distanziamento – nella sede di Milano di Emergency, in via Santa Croce 19.

Ecco l’intervista di Claudio Jampaglia a Pietro Parrino, direttore dei programmi umanitari di Emergency, riascoltabile nel podcast della puntata di Prisma di venerdì 20 agosto 2021.

Abbiamo pensato di cominciare a ricordarci di lui dando la possibilità a tanti milanesi di salutarlo. Gino aveva la capacità di trasmettere forza, sicurezza e la sua voglia di occuparsi degli altri. Soprattutto di quelli dimenticati. Tutti riconoscevano la purezza del suo messaggio e a fronte di questa purezza davano, dimostravano e si rendevano disponibili. Abbiamo fatto delle esperienze incredibili in paesi come il Sudan e l’Afghanistan, perché la gente vedeva che quello che Gino prometteva il primo giorno poi arrivava. Questa attenzione veniva colta e veniva gratificata con un’amicizia. Anche per questo sono nati rapporti di amicizia e rispetto con tante persone, ministri e personaggi in giro per il mondo. La lucidità tipica di Gino Strada è la cosa che più abbiamo cercato di imparare in questi anni. Poteva fare qualsiasi cosa da solo, ma era un grandissimo uomo di squadra. Ha trasmesso i suoi valori e il suo modo di lavorare a tutti quelli che lo hanno seguito, supportato e realizzato le sue idee.

Che cosa succederà questo week end nella sede di Emergency di Milano?