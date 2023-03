Gli insetti a tavola e la bufala delle “tradizioni”

In uno dei suoi trattati di storia naturale il filosofo Aristotele ci rivela che ai suoi tempi le cicale erano uno spuntino dall’ottimo sapore. Plinio il Vecchio invece racconta come le larve di scarabeo fossero un piatto ambito nell’antica Roma. Nel Levitico, quando si distinguono i cibi proibiti e consentiti agli ebrei, tra quelli permessi sono citati grilli e le cavallette, che evidentemente erano di consumo comune.

Nel Vangelo di Matteo si legge che Giovanni Battista mangiava locuste intinte nel miele. Nel Medioevo e oltre, in Germania e Francia si mangiava la zuppa Cockhafer, che mescola i maggiolini al vitello, mentre in Italia i bachi da seta erano cibo comune nelle campagne. L’alchermes è un liquore inventato nel Rinascimento e molto servito alla corte dei medici: si faceva con la cocciniglia, ed è la stessa cocciniglia che ancora bevete quando sull’etichetta del vostro alcolico c’è scritto Colorante E120.

Si potrebbe continuare a lungo ma il concetto è chiaro: non è nuovissima questa cosa di mangiare o bere gli insetti. Anzi, ha radici molto antiche anche qui in Europa.

Non sembra quindi molto fondata – in senso storico e culturale – la crociata della destra che oggi strilla contro gli insetti a tavola perché “contrari alle nostre tradizioni gastronomiche”. Semmai è l’opposto: il consumo degli insetti è una tradizione millenaria che è tramontata veramente solo con l’industrializzazione e il consumo massivo di carne.

Tutto questo non per indurre qualcuno a magiare insetti, ognuno faccia quello che vuole, ma solo per disvelare la solita balla, cioè la costruzione fittizia di un passato che non è mai esistito, di una tradizione che viene costruita a tavolino su un modello culturale che invece è solo quello del presente o del passato più recente.

Ma recente davvero: la famosa dieta mediterranea, quella brandita da Salvini e dalla destra come “tradizione”, è invece solo il frutto di una narrazione costruita a partire dagli anni Settanta, come ha spiegato benissimo lo storico dell’alimentazione Alberto Grandi in un libro uscito pochi mesi fa, “Denonominazione di origine inventata”.

In sostanza, nei vent’anni tra i Settanta e i Novanta del secolo scorso – per un insieme di ragioni sociali, culturali ed economiche – ci si è inventati una tradizione millenaria mai esistita, un antico passato di sapienze gastronomiche che non era mai stato tale.

Quello di Grandi è un libro urticante, fastidioso per tutti: a nessuno fa piacere scoprire che il mitico pomodoro pachino è un ibrido di laboratorio creato nel 1989 dalla multinazionale israeliana Hazara Genetics, è più bello pensarlo un’antica coltivazione siciliana.

Ma pensate alla faccia di Salvini se scoprisse la verità: cioè che mangiare le cicale e gli scarabei è molto più tradizionale che mangiare la caprese.

Foto | Ansa