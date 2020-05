Eugenio Finardi ricorda Massimo Villa

Il cantautore Eugenio Finardi è intervenuto a Tempi Diversi per ricordare l’amico storico Massimo Villa, scomparso ieri in Portogallo.

Ho appena avuto la notizia che è mancato Massimo Villa, un caro amico e un amico di Radio Popolare. Per me un amico fraterno a cui devo tantissimo. È stato veramente un personaggio fondamentale negli anni ’70, ha messo in contatto tantissime persone, è stato praticamente il catalizzatore di situazioni e un personaggio molto importante nella mia vita.

Io ho miliardi di ricordi legati a Massimo Villa, lui ha prodotto il mio primo disco, ma era un vero amico. Io ad un certo punto dormivo anche a casa sua prima di diventare Finardi. Lui mi ha insegnato a fare radio, mi ha introdotto in quel mondo nel 1973. È stato un personaggio veramente fondamentale, che poi ad un certo punto è andato in Portogallo. Mi sento anche un po’ in colpa perché era da un po’ che non lo sentivo.

Questo è un periodo in cui ci si deve confrontare con la mortalità, una cosa a cui non eravamo abituati. Onestamente spero che il futuro cambi e che questa cosa abbia un effetto sul modello di sviluppo e anche sul valore della vita umana. In un certo senso noi siamo il coronavirus del pianeta e il coronavirus è il suo vaccino, non so se mi spiego. Stiamo consumando troppa quantità per troppa poca qualità. Dobbiamo pensarci su.