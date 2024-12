Ergastolo per Filippo Turetta, Gino Cecchettin: “Abbiamo perso tutti come società”

PlayStop L'Orizzonte delle Venti di martedì 03/12/2024 A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

PlayStop In Corea del Sud il presidente ha tentato un colpo di stato In Corea del Sud sono ore particolarmente complesse. Questo pomeriggio – tarda sera in Corea - Il presidente della sudcoreano ha dichiarato la legge marziale d'emergenza. Il presidente Yoon Suk Yeol ha detto che la misura è necessaria per proteggere il Paese dalle "forze comuniste della Corea del Nord e per eliminare gli elementi anti-Stato”. Da quel momento sono stati attimi molto concitati e di panico. Il parlamento è stato chiuso, la polizia l’ha circondato, la popolazione ha iniziato a protestare. Ore – come dicevamo particolarmente convulse. Ce le siamo fatte raccontare da Giulia Pompili, giornalista del Foglio esperta di Asia che abbiamo raggiunto a Seul nel pomeriggio

PlayStop Giornale Radio martedì 03/12 19:30 Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi. Tutto questo nelle tre edizioni principali del notiziario di Radio Popolare, al mattino, a metà giornata e alla sera.

PlayStop Esteri di martedì 03/12/2024 1) In Corea del Sud il presidente tenta un colpo di stato. A sorpresa invoca la legge marziale contro non meglio specificate minacce dal nord, chiude il parlamento e impone il controllo dei media. Il parlamento vota per la revoca, ma l’esercito avverte: la faremo rispettare. (Giulia Pompili - Il Foglio, da Seul) 2) Medio oriente nel caos. Netanyahu presiede un consiglio dei ministri vicino al confine libanese e dice: la guerra non è finita. Mentre Hezbollah e esercito israeliano continuano a accusarsi a vicenda di infrangere il cessate il fuoco. A Gaza intanto la popolazione sprofonda ogni giorno di più nella catastrofe. (Emanuele Crespi - Action Aid) 3) I risultati delle elezioni in Irlanda mostrano un paese in controtendenza. Confermati i partiti di governo, ma la sinistra dello Sinn Fein tiene. L’estrema destra, però, non sfonda. (Daniele Fisichella) 4) Stati Uniti. La scelta di Biden di graziare il figlio Hunter mette in difficoltà i democratici.(Roberto Festa) 5) Spagna. A Madrid il vertice internazionale della destra ultra conservatrice. L’agenda è chiara: eliminare tutti i diritti civili conquistati negli ultimi decenni. (Giulio Maria Piantadosi) 6) Rubrica Sportiva. A un mese dall’alluvione, a Valencia si corre la maratona. La scelta è quella di provare a mandare un messaggio di reazione anche nel dolore. (Luca Parena)

Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell'ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l'ambizione di arrivare al roof top con l'obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell'abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo.

PlayStop Buccinasco, minacce di morte al sindaco Rino Pruiti: "Noi non guardiamo in faccia nessuno" Una busta appoggiata sul parabrezza dell'auto, la scritta "sindaco di merda". Dentro, le minacce di morte nei confronti di Rino Pruiti, primo cittadino di Buccinasco, paese alle porte di Milano che da mesi continua a ricevere intimidazioni. Pruiti è sindaco da otto anni, prima era stato vicesindaco in una giunta che si era opposta alla criminalità organizzata ed era riuscita a confiscare beni in mano alla ndrangheta riusandoli per scopi sociali. Fabio Fimiani ha sentito Rino Pruiti.

L'AI che permette di alterare le fotografie per impedire il riconoscimento facciale e le vicende che stanno creando problemi a livello commerciale e di compatibilità ai prodotti tecnologici cinesi.

PlayStop Nayt presenta il suo nuovo album Lettera Q a Radio Popolare Nayt ha appena pubblicato il suo nuovo album, Lettera Q, anticipato dai singoli Certe bugie e Non è fortuna, ed è stato ospite di Matteo Villaci a Jack per parlare di questo nuovo lavoro, della ricerca della verità, della figura femminile nella società, di Franco Battiato e di molto altro. L'intervista integrale a Nayt andrà in onda venerdì a Doppia Acca.

Vieni con me! è un'ora in cui prendere appunti tra condivisione di curiosità, interviste, e il gran ritorno di PASSATEL, ma in forma rinnovata!! Sarà infatti partendo dalla storia che ci raccontano gli oggetti più curiosi che arriveremo a scoprire eventi, iniziative od occasioni a tema.

A Playground ci sono le città in cui abitiamo e quelle che vorremmo conoscere ed esplorare. A Playground c'è la musica più bella che sentirai oggi. A Playground ci sono notizie e racconti da tutto il mondo: lo sport e le serie tv, i personaggi e le persone, le ultime tecnologie e le memorie del passato.

Per raccontare tutto quello che di interessante accade oggi nella musica e in ciò che la circonda.