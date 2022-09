Elezioni politiche 25 settembre: via col voto… L’ULTIMA NOTTE

Domenica 25 settembre, in occasione delle Elezioni Politiche 2022, dalle 21 all’una di notte ci sarà la diretta live di Radio Popolare e Fondazione Feltrinelli sulle elezioni politiche.

Saremo negli spazi della Fondazione Feltrinelli in via Pasubio 5, a Milano. L’ingresso è libero.

Seguiteci in onda su Radio Popolare, in FM e in streaming e anche in video sulla nostra pagina Faceboook, con tutti i risultati in diretta, le simulazioni sui seggi, i nostri inviati dalle sedi dei partiti, gli ospiti in sala e in collegamento.

Conducono Lorenza Ghidini e il direttore Sandro Gilioli.

E poi, dalle 23 ci sarà la diretta continua con la notturna in radio, condotta da Gianmarco Bachi e Luca Gattuso, fino alle 7 del mattino dopo.

Le elezioni in diretta su Radio Popolare.