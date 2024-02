È morto Alfredo Castelli, tra i più celebri fumettisti italiani

PoPolaroid - one love - 07/02/2024 Il 6 febbraio del 1945 nasceva Bob Marley: questa PoPolaroid è a lui dedicata. Questo mio omaggio a Bob è pieno di coincidenze. La prima: nel mettermi alla ricerca di un libro che raccontasse Bob Marley, come faccio sempre quando realizzo le PoPolaroid monografiche, mi sono imbattuto in “One Love” di Federico Traversa, che coincidenza, mi è capitato più volte di ascoltarlo con il suo Rock is Dead qui da queste frequenze e che dietro richiesta di Claudio Agostoni ha realizzato una serie di podcast sulla vita di Bob Marley. La seconda: nel prologo del suo romanzo Federico racconta che suo figlio Ale, a tre anni voleva vedere di continuo il video di "Waiting in Vain” e in quel video c’è un bambino rasta che va da solo alle Hawaii al suo arrivo una bimba hawaiana con i suoi occhi a mandorla e il sorriso buono lo accoglie con una delle tipiche collane floreali hawaiana, viene scattata una polaroid che viene regalata al ragazzino. Poi i due si perdono di vista. Ma lui si è innamorato della bimba dal sorriso buono e gli occhi a mandorla così con la polaroid in mano si mette a cercarla sull’isola. Terza coincidenza: a Waiting in Vain c’è legata una mia storia molto personale, ma per scoprirla dovrete ascoltare il podcast. Buon ascolto e buona visione… con PoPolaroid ‘ascolta e vedrai’. Playlist: Waiting In Vain - Natural Mystic - Trenchtown - Simmer Down - Talkin’ Blues - Is This Love - Turn Light Down Low.