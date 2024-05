È in arrivo la sanatoria per i grattacieli sotto inchiesta a Milano

PlayStop EUROPAMENTE - Al voto con l'Europa in testa - E8 Pnrr, economia, sviluppo: come arriva l'Unione europea alle elezioni. E cosa potrebbe cambiare. Ospite: l'economista Paolo Manasse.

Cult è condotto da Ira Rubini e realizzato dalla redazione culturale di Radio Popolare. Cult è cinema, arti visive, musica, teatro, letteratura, filosofia, sociologia, comunicazione, danza, fumetti e graphic-novels… e molto altro! Cult è in onda dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 12.30.

Meloni, un modello per la destra europea, mentre la politica in Europa assomiglia sempre di più a quella italiana. L'estrema destra e la politica delle alleanze, al proprio interno e con altri soggetti politici. L'estrema destra e i poteri forti: Meloni, Le Pen, Salvini, Orban sono una garanzia per gli interessi del grande capitale finanziario e industriale europeo? Pubblica ha ospitato oggi David Broder, storico, studioso dell'Italia, scrive su Internazionale, è editor per l'Europa della rivista Jacobin. Broder ha pubblicato nei mesi scorsi una sua ricerca sull'estrema destra italiana: "I nipoti di Mussolini. Il fascismo nell'Italia contemporanea" (Ponte alle Grazie, 2023).

Tutto scorre di mercoledì 29/05/2024 Sguardi, opinioni, vite, dialoghi ai microfoni di Radio Popolare. A cura di Massimo Bacchetta

Paola Caridi ragiona sulle ultime notizie di guerra da Gaza e Mero Rappoport ci racconta la sua inchiesta pubblicata da The Guardian, +972 Magazine e Local Call che denuncia lo spionaggio israeliano contro la Corte penale internazionale in atto dal 2015. Andrea Spinelli Barrile, di Slow News, ci racconta le elezioni sudafricane (oggi si aprono le urne). EuropaMente, la rubrica sull'Europa al voto di Alessandro Principe, ci parla di economia ed effetti del Pnrr con l'economista Paolo Manasse. Valeria Taurino, direttrice generale di SoS Mediterranée, annuncia le migliaia di firme raccolte con la petizione "Io non sto a guardare" per chiedere ai candidati alle elezioni europee più ricerca e soccorso e meno propaganda e repressione per i migranti.

Federico Zappino - Un materialismo queer è possibile - presentato da Elena Mordiglia

Il centenario del delitto Matteotti Il 30 maggio 1924 Giacomo Matteotti prese la parola in Parlamento per denunciare i brogli, i metodi squadristi e il clima di violenza in cui si svolsero le elezioni quell'anno. Matteotti era il socialista e l'antifascista più temuto e odiato da Mussolini per la sua attività instancabile di oppositore del fascismo, nelle sue terre, nel Polesine, e in Parlamento, per le sue denunce del malaffare del governo fascista e delle violenze continue nei confronti dei sindacalisti e oppositori politici. Pochi giorni dopo quel discorso, Matteotti venne assassinato dai fascisti, rapito davanti alla sua casa sul lungotevere di Roma e ucciso subito. Il suo corpo verrà ritrovato alcune settimane dopo nelle campagne laziali, ma già il giorno dopo il suo rapimento, non vedendolo più in Parlamento, i deputati dell'opposizione capirono che Matteotti era stato ucciso per ordine di Mussolini. Questo podcast è stato curato da Anna Bredice. Sono intervenuti: Mauro Canali, storico, docente di storia contemporanea, autore del libro "Il delitto Matteotti". Rossella Pace, storica, segretaria generale della Fondazione Giacomo Matteotti, autrice di libri sulle donne liberali nella Resistenza. Antonio Tedesco, direttore scientifico della Fondazione Pietro Nenni, autore della biografia della figlia di Nenni, Vittoria. Vittorio Zincone, giornalista, autore del libro Matteotti, dieci vite. Federico Fornaro, storico e deputato del partito Democratico, autore del libro Giacomo Matteotti l'Italia migliore

Rassegna stampa internazionale di mercoledì 29/05/2024 Notizie, opinioni, punti di vista tratti da un'ampia gamma di fonti - stampa cartacea, social media, Rete, radio e televisioni - per informarvi sui principali avvenimenti internazionali e su tutto quanto resta fuori dagli spazi informativi più consueti. Particolare attenzione ai temi delle libertà e dei diritti.

Non Vedo l'Ora, ma nonostante questo iniziamo con calma! Poi appena riprendiamo conoscenza, dopo un caffè, due chiacchiere e della buona musica, vi racconto le cose per cui NON VEDO L'ORA di stare ogni giorno con voi!!