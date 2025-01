Divorzio: la Corte europea dei diritti umani condanna la Francia

Una donna che rifiuta di avere rapporti sessuali con suo marito non deve essere considerata dalla giustizia come colpevole in una causa di divorzio. È il verdetto della Corte europea dei diritti umani che oggi ha condannato la Francia e la giustizia francese, che in una sentenza della Corte civile d’appello di Versailles del 2019 aveva aggiudicato il contrario. A denunciare la decisione della giustizia francese e a far ricorso alla Corte europea dei diritti umani è una signora di 69 anni in causa di divorzio.

Nel 2018 il giudice degli affari familiari si era pronunciato a favore della signora, stabilendo che l’assenza di rapporti sessuali, nello specifico per ragioni di salute, non poteva costituire le condizioni di un divorzio per colpa. Il marito aveva fatto ricorso e nel 2019 la Corte d’appello di Versailles aveva clamorosamente ribaltato la sentenza pronunciando un verdetto di colpa esclusiva nella causa di divorzio contro la moglie, colpevole dunque, secondo i giudici appunto, di rifiutare le relazioni intime con il marito. Ricorso in Cassazione della moglie rifiutato. Infine, solo e ultimo ricorso, la Corte europea dei diritti umani che oggi ha infine dato ragione alla moglie, e viene da dire per fortuna. Quel che inquieta è la sentenza della Corte d’appello di Versailles che aveva giudicato la moglie colpevole. Come spiega la Corte europea nelle ragioni del verdetto che condanna la Francia e la giustizia francese, “considerare la moglie colpevole del rifiuto di rapporto sessuale equivale a ristabilire il dovere coniugale e a rimettere in questione contestualmente il delitto di stupro coniugale. Sarebbe come considerare che il consenso al matrimonio implichi un consenso acquisito e perenne alla relazione sessuale”.

“Spero che questa decisione segnerà una svolta nella lotta per i diritti delle donne in Francia”, ha commentato la moglie per bocca della propria avvocata. Speranza non rituale proprio a proposito della nozione giuridica di consenso, che in Francia visibilmente resta problematica, come dimostra in certo modo questa vicenda di divorzio. Nel dibattito epocale, alimentato dal processo della figura eroica di Gisèle Pelicot, la missione di informazione parlamentare sulle violenze contro le donne ha pubblicato nei giorni scorsi un primo rapporto proprio sull’urgenza e l’opportunità di introdurre anche in Francia la nozione di non consenso, per ora assente nella definizione penale dello stupro. Uno strumento giuridico in più necessario per ridurre il numero di denunce per stupro che finiscono senza condanna. Oggi in Francia sono il 94%.