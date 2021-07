Diario Libico, il reportage di Radio Popolare dalla Libia. Capitolo 2: L’eredità della guerra

Diario Libico è il nuovo reportage a puntate di Radio Popolare dal nostro inviato in Libia Emanuele Valenti. In questo diario cercheremo di rispondere a una domanda: che impatto avranno le ripetute violazioni dei diritti umani – dalla caduta di Gheddafi a oggi – sul futuro della Libia? In che modo violenze e soprusi di questi dieci anni segneranno la Libia di domani?

Diario Libico. Capitolo 2: L’eredità della guerra ( ↑ )

In Libia ci sono ancora centinaia di migliaia di sfollati. Alcune stime dicono 600-700 mila, circa il 10% della popolazione. Avere numeri precisi è praticamente impossibile, perché molte persone e molte famiglie si sono spostate da parenti o amici senza registrarsi con le Nazioni Unite.

In questi dieci anni di crisi il caso più importante di deportazione, una vera e propria deportazione di massa, è stato a Tawergha, nel 2011, durante la rivolta contro Gheddafi. Tutta la popolazione, 40mila persone, fu costretta alla fuga quando la città venne attaccata dalle milizie ribelli della vicina Misurata. Diversi cittadini di Tawergha combattevano per il regime. In una zona molto povera far parte dell’esercito era l’unica forma di sostentamento.

Dal 2018, quando venne raggiunto un accordo di riconciliazione tra Tawergha e Misurata, alcune famiglie sono rientrate. Secondo il municipio della città tra il 40% e il 45% della popolazione. Ma la maggior parte di loro non è potuta tornare nella sua casa. Tawergha porta ancora i segni della guerra. Ci sono interi quartieri abbandonati, con case rase al suolo o in buon parte distrutte. Camminando per le strade impolverate a poca distanza dall’inizio del deserto si ha la sensazione di muoversi in un paesaggio surreale, calati nell’assoluto silenzio.

Una scuola ospita decine di famiglie. Una signora con cinque figli ci racconta con le lacrime agli occhi che è stata usata prima da Gheddafi e poi da chi è arrivato dopo di lui. Avendo problemi di pressione e non potendo fare le scale è costretta a stare in un piccolo locale praticamente sulla strada. Qualche materasso per terra, polvere, sporcizia, niente acqua corrente. Durante il giorno il termometro arriva a 50 gradi.

Questa famiglia è tornata da pochi mesi, prima viveva in un campo profughi vicino a Tripoli, che però è stato chiuso. Nella zona occidentale della Libia ci sono ancora diverse strutture per i profughi interni.

I cittadini di Tawergha sono quasi tutti neri. Questa città venne infatti costruita per gli schiavi che arrivavano dal resto dell’Africa ai tempi dell’Impero Ottomano.

Il sindaco, Abdel Rahman Shak Shak, che firmò l’accordo del 2018, ci spiega che la riconciliazione ha riportato la normalità e che la gente sta tornando.

Camminando per strada e parlando con la gente la percezione è completamente diversa. La storia sembra un’altra. Molte persone si sentono abbandonate. Tutti stanno aspettando da tempo i fondi governativi per ricostruire le loro case, ma i fondi non arrivano.

Questa vicenda mette a nudo la distanza tra le istituzioni e la vita reale e fa suonare un campanello d’allarme. A Tawergha nessuno ci ha raccontato di volersi vendicare con Misurata, ma la vita in estrema povertà non può che creare nuovi ostacoli a un processo di pace e alimentare stati d’animo, emozioni, che in passato qui in Libia hanno prodotto scontri tra comunità, clan, tribù, fazioni, città, proprio come nel caso di Tawergha e Misurata.

Diario Libico. Capitolo 1: Ripartire da zero ( ↑ )

In questo momento si parla molto del futuro politico di questo paese. Da pochi mesi c’è un governo di unità nazionale e sulla carta a dicembre ci saranno le elezioni. Da Tripoli sono anche passati alcuni leader europei – compreso il nostro Mario Draghi – ma dietro a questo ottimismo generalizzato c’è una situazione molto complessa.

Un primo quadro ce lo dà Adem Ali, del Consiglio Nazionale per le libertà e i diritti umani, creato dal parlamento libico. Lo incontriamo sulla strada tra Tripoli e Misurata, mentre viaggia in questa zona del paese per incontrare le associazioni che lavorano proprio sui diritti umani.

Ci dice sostanzialmente una cosa: “Il problema non è la mancanza di un sistema giudiziario, che formalmente c’è, il problema è farlo funzionare, far rispettare la legge, in un paese dove grazie alle armi i criminali sono più potenti di chi dovrebbe rappresentare lo stato”. Ecco perché, tra le tante altre cose, vengono impunemente rapite le persone scomode. Ed ecco perché gli stessi agenti torturano e uccidono ancora i detenuti in carcere.

E attenzione, Adem Ali – che si definisce un volontario al servizio del suo paese – ci spiega che tutto questo non succede solo nell’est, la zona di Bengasi, quella del generale Hafter, ancora separata dal resto del paese. Gli operatori di giustizia hanno paura a condannare i criminali anche qui, vicino a Tripoli, dove a volte ricevono minacce di morte, anche per le loro famiglie.

Insomma, la Libia è un paese da ricostruire da zero, con una nuova cultura della giustizia al posto di quella della violenza e dell’impunità. Questa è la vera sfida dei prossimi mesi e dei prossimi anni.

Il processo politico di queste settimane, da solo, non sarà sufficiente.

E in questo passaggio delicato i libici avranno bisogno di un supporto esterno. Ce lo ha spiegato Faisal Al-Sharif, un avvocato di Misurata che si occupa di diritti umani. “Con altri avvocati abbiamo raccolto diverse prove sulle ripetute violazioni dei diritti umani e le abbiamo mandate alla Corte Penale Internazionale. Ora ci aspettiamo qualcosa dalla giustizia internazionale”.

In questi primi giorni di viaggio diverse persone ci hanno ricordato come interessi e interventi esterni abbiano alimentato il conflitto, la guerra, la crisi. Ora molti libici si aspettano un intervento esterno diverso, che possa aiutare il loro paese a voltare pagina sul serio.