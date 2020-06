Decreti Sicurezza, a che punto siamo con le modifiche? Parla la senatrice De Petris

Da mesi si parla ormai di modificare i decreti Sicurezza voluti da Matteo Salvini, ma a che punto sono le trattative nella maggioranza di governo? Ne abbiamo parlato con la senatrice di Liberi e Uguali Loredana De Petris.

L’intervista di Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni a Prisma.

Abbiamo letto che ci sono state già due riunioni e ce ne sarà una la prossima settimana. A che punto è il confronto?

Il confronto era iniziato prima della pandemia, poi si è bloccato. La Ministra Lamorgese aveva preparato una bozza e noi stiamo lavorando e discutendo su questa bozza.

Il lavoro della Ministra è una buona base di partenza che ha bisogno di essere ulteriormente modificate, in particolare sull’aspetto dell’abolizione della protezione umanitaria, la terza forma dopo asilo e protezione sussidiaria, che ha prodotto una situazione molto grave: ha reso invisibili quelle persone che avevano questo permesso di soggiorno con gravi problemi di lesioni di diritti e di sicurezza, anche quella sanitaria.

Noi abbiamo avanzato delle proposte in merito ai permessi di protezione, allargando il ventaglio della possibilità dei permessi che già nella bozza di Lamorgese erano presenti.

La seconda questione per noi assolutamente fondamentale è quella dei soccorsi in mare. Anche lì non si applicano i divieti nel momento in cui vi è un’operazione di soccorso, come indicato nella bozza, ma la nostra proposta è finalizzata a renderla ancora più coerente con le convenzioni internazionali.

La terza questione è il ripristino del sistema di accoglienza SPRAR che di fatto era stato smantellato dai decreti di Salvini, preferendo un sistema che puntava fortemente all’integrazione con la prima e la seconda accoglienza a scapito dell’integrazione e favorendo un sistema di centri molto grandi e concentrati. Questi sono i tre assi su cui noi ci siamo mossi, poi ci sono altre questioni altrettanto importanti e serie.

Il lavoro e il confronto su questo sono stati abbastanza positivi, ma rimane il nodo politico.