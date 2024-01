L’arrembaggio della destra alle poltrone della cultura

PlayStop PoPolaroid di mercoledì 24/01/2024 Ho amato tanto la Polaroid. Vedere stampare sotto i miei occhi la foto è sempre stata una sorpresa divertente ed emozionante. Ho amato anche la bellezza dello spazio bianco intorno all’immagine, che mi permetteva di scrivere la data e dare un titolo alla foto; spesso era ispirato da una canzone. Se ci pensate bene le canzoni, come le fotografie, sono la nostra memoria nel tempo, sono il clic che fa catturare ricordi meravigliosi. A PoPolaroid accompagno la musica con istantanee sonore; sono scatti personali, sociali e soprattutto sentimentali. Con PoPolaroid ascolta e vedrai. Basil Baz

PlayStop Avenida Brasil di martedì 23/01/2024 La trasmissione di musica brasiliana di Radio Popolare in onda dal 1995! Da nord a sud, da est ad ovest e anche quella prodotta in giro per il mondo: il Brasile musicale di ieri, di oggi e qualche volta di domani... Ogni martedì dalle 23.00 alle 24.00, a cura di Monica Paes Potrete anche, come sempre, scaricare i podcast e sentirla quando e quante volte volete... https://www.facebook.com/groups/avenidabrasil.radio/ https://www.facebook.com/avenidabrasil.radio/

PlayStop News della notte di martedì 23/01/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop L'altro martedì di martedì 23/01/2024 Dal 19 settembre dalle ore 22.00 alle 22.30 alla sua quarantatreesima edizione L’Altro Martedì, la trasmissione LGBT+ di Radio Popolare torna in onda con le voci dei protagonisti della movimento omotransgender. Conduzione e regia di Eleonora Dall’Ovo Musiche scelte da Lucy Van Pelt Si partirà con la rassegna stampa nostrana ed estera, per poi intervistare i\le protagonisti\e del movimento lgbt+ e concludere con gli eventi culturali che ruotano intorno alla realtà arcobaleno da non perdere.

PlayStop Doppio Click di martedì 23/01/2024 Doppio Click è la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi di attualità legati al mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Ogni settimana approfondiamo le notizie più importanti, le curiosità e i retroscena di tutto ciò che succede sul Web e non solo. A cura di Marco Schiaffino.

PlayStop Quel che resta del giorno di martedì 23/01/2024 I fatti più importanti della giornata sottoposti al dibattito degli ascoltatori e delle ascoltatrici.

PlayStop Esteri di martedì 23/01/2024 1-L’assedio israeliano sta uccidendo la popolazione di Gaza. La denuncia dell’Onu. “ I residenti mancano di cibo e acqua pulita, le strutture sanitarie sono praticamente inesistenti” Questa sera nuova riunione del consiglio di sicurezza. A dominare il dibattito le richieste ad Israele di consentire maggiori aiuti alla striscia e di accettare il principio di due stati. 2-Cala il gelo sulle relazioni tra Spagna e Stati uniti. Oltre alla crisi di Gaza, Madrid ha scoperto di essere spiata dal suo alleato. Pesano anche i no di Pedro Sanchez a Joe Biden sulle operazioni anti Houthi nel Mar Rosso. ( Giulio Maria Piantadosi) 3-Primarie repubblicane. Nel New Hampshire duello decisivo tra Donald Trump e Nikki Haley. ( Roberto Festa) 4-Gran Bretagna. La Camera dei lord ostacola la deportazione dei dei migranti in Ruanda. Approvata una mozione che chiede al governo di sospendere il trattato. ( Daniele Fisichella) 5-Rubrica sportiva. Dopo Jurgen klopp anche i tifosi del Liverpool si mobilitano per esaudire il sogno di Sven-Göran Eriksson gravemente malato: allenare l squadra del cuore prima di morire. ( Luca Parena)

PlayStop Muoviti Muoviti di martedì 23/01/2024 (80 - 462) Dove andiamo a sondare varie forme di collezionismo fra ascoltatrici e ascoltatori. Poi ci colleghiamo con Luca Parena in piazza Missori per il presidio in solidarietà con Ilaria Salis detenuta in Ungheria dal 11 febbraio 2023. Nella terza parte ricordiamo Gigi Riva con Riccardo Milani, autore e regista di “Gigi Riva Nel Nostro Cielo Un Rombo Di Tuono”, docufilm sul campione del Cagliari e della nazionale di calcio.

PlayStop Playground di martedì 23/01/2024 Andiamo a LONDRA con Stefania Paolini.

PlayStop Express di martedì 23/01/2024 Da Milano a Bruxelles, da Liverpool a Detroit, da Rio de Janeiro a Barcellona. Nuove uscite, concerti, vecchi classici e dischi da salvare. Ogni settimana, un giro del mondo della musica a bordo di Express.

PlayStop Jack di martedì 23/01/2024 Ospiti della puntata L'Officina della Camomilla, per parlarci di Dreamcore, il loro ultimo disco, e suonare tre pezzi unplugged

PlayStop Considera l’armadillo di martedì 23/01/2024 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali in onda alle 14.00 che oggi ha ospitato Ciro Troiano, criminologo, Responsabile Osservatorio Zoomafia @LAV, Gioia Riegler, responsabile @LAV Milano, Margherita Begotti, @Lav Milano per parlare di zoomafia in Lombardia, di bracconaggio ittico, di tratta di cuccioli e scopriamo che Ciro voleva essere Coleottero, Gioia passero e Margherita stambecco.

PlayStop Punizioni “esemplari” nei licei di Roma dopo le occupazioni studentesche Le voci dei ragazzi e delle ragazze del Tasso raccolte da Anna Bredice