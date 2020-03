Coronavirus e cultura. Parte l’iniziativa culturale #IlBelContagio

Oliviero Ponte di Pino, critico, saggista a curatore di manifestazioni culturali come Bookcity, è intervenuto nella trasmissione Cult per raccontare #IlBelContagio, iniziativa virale nata dal disagio dei lavoratori del teatro e del loro pubblico.

Fra i partecipanti, già molti illustri nomi come Laura Marinoni, Andrée Ruth Shammah, Federica Fracassi e tanti altri, hanno realizzato brevi e significativi video per riaffermare che la cultura, lo spettacolo e la bellezza sono indispensabili (e devono essere virali).

La chiusura dei teatri di diverse Regioni causata dall’emergenza sanitaria ha avuto un effetto devastante sullo spettacolo dal vivo, con conseguenze particolarmente gravi sui lavoratori e in generale sull’economia: perché, a differenza di quanto pensano alcuni, “con la cultura si mangia”. L’intervista di Ira Rubini a Cult.

Come è iniziata?

È tutta colpa tua Ira! Dopo la trasmissione della settimana scorsa insieme a Federica Fracassi siamo andati a prendere un aperitivo e ci è venuta l’idea di inventarci qualcosa per il problema dei teatri e la cultura dal vivo ormai sospesa. E invece di stare a lamentarci o chiedere rimborsi, abbiamo deciso di raccontare alle persone che cosa ci stiamo perdendo nel momento in cui non possiamo più andare a teatro o al cinema e cosa ci stiamo perdendo nel momento in cui non ci incontriamo più in questi luoghi di cultura.

In tanti hanno deciso di aderire e partecipare. Come funziona?

Bisogna fare un piccolo video, lungo un minuto o poco più, in cui ciascuno di noi racconta il suo #IlBelContagio. C’è un contagio cattivo, quello del COVID-19, e quello buono della cultura e delle idee. Ciascuno di noi quindi racconta il proprio #IlBelContagio, che può essere uno spettacolo, un libro, un’idea nel quale spera di coinvolgere gli altri. Vogliamo cercare di ribaltare questa retorica un po’ paranoica nella quale stiamo sprofondando. I video vengono raccolti in una playlist, ma se ne arriveranno molti proveremo a fare qualcosa di più strutturato. Il mondo della cultura, e in particolare il mondo dello spettacolo, sta vivendo una situazione molto complicata. Noi il 14 marzo avevamo in programma l’edizione 2020 de Le Buone Pratiche e abbiamo deciso di tenerlo ugualmente. Stiamo studiando le modalità più efficaci, ma ci sembrava fondamentale in questo momento prendere la parola e discutere di quello che sta succedendo per cercare di capire un po’ meglio quali risposte è possibile dare. Il problema non è solo quello che sta succedendo in queste settimane, il problema sarà anche la ripartenza: rimettere in piedi una socialità che in questo momento è assolutamente messa in secondo piano.

Quando l’emergenza sarà finita bisognerà fare una chiamata al pubblico e agli spettatori, ma sono sicura che risponderanno in tantissimi.