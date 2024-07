Comunicato del CdR di Radio Popolare sulle liste di proscrizione dei giornalisti anti-Meloni

PlayStop News della notte di martedì 30/07/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Podi podi di martedì 30/07/2024 Il racconto, i commenti e i retroscena delle Olimpiadi di Parigi 2024 su Radio Popolare. Dal 26 luglio all'11 agosto 2024 tutti i giorni dalle 19.00 alle 22.30 con Gianmarco Bachi, Luca Gattuso, Marta Zambon e le incursioni di Stefano Vegliani.

PlayStop Popsera di martedì 30/07/2024 Popsera è lo spazio che dedicheremo all’informazione dalla prima serata per tutta l’estate e nel periodo festivo di fine anno. Si comincia alle 18.00 con le notizie nazionali e internazionali, per poi dare la linea alle 19.30 al giornale radio. Popsera riprende con il Microfono aperto, per concludersi alle 20.30. Ogni settimana in onda un giornalista della nostra redazione.

PlayStop Poveri ma belli di martedì 30/07/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Parla con lei di martedì 30/07/2024 Ospite della puntata Bruna Orlandi, fotografa, insegnante e attivista transfemminista. Ripercorrendo il suo tragitto personale e umano ci ritroviamo in Unione Sovietica nel giorno del suo disfacimento, al Leoncavallo dopo il primo sgombero, in Palestina davanti al muro in costruzione e tanti altri luoghi, ma anche in classe e alle manifestazioni di Non una di meno.

PlayStop Conduzione musicale di martedì 30/07/2024 delle 14:30 Un viaggio musicale sempre diverso insieme ai nostri tanti bravissimi deejay: nei giorni festivi, qua e là, ogni volta che serve!

PlayStop All we are saying di martedì 30/07/2024 Puntata #2 Personaggi: Fridtjof Nansen, Jane Addams Musica: Edvard Grieg, George Gershwin Canzoni: Springsteen/Chapman/Sting/Gabriel/N’Dour, Chimes of Freedom; John Baez, Here’s to You; Francesco De Gregori, Generale

PlayStop Cult di martedì 30/07/2024 Oggi Cult Estate lascia spazio all'abbonaggio estivo, con la libraia Sara della libreria BookBank di Piacenza, Fabrizio Gifuni da La valigia dell'attore 2024, la compagnia Generazione Disagio con il nuovo spettacolo "Capitalism*"...