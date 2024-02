Ci ha lasciato Dario Zigiotto, manager dei grandi della musica italiana, fondatore del Festival di Villa Arconati

PlayStop Radio Popolare Minilive - Any Other La raccolta delle esibizioni dal vivo degli ospiti di Jack, il magazine musicale di Radio Popolare, andate in onda dallo studio 7 di via Ollearo. Nell’episodio di martedì 30 gennaio 2024 c'è Any Other

PlayStop Sapore Indie 18 - 01/02/2024 1. Valentine - Tourist 2. Fix Me - Mary Jane Dunphe 3. Flex - Courting 4. Paura del Buio (ft. Ibisco) - Apice 5. Ray Mysterio - Westside Gunn, Conway the Machine, The Alchemist 6. Rare - Bullion, Carly Rae Jepsen 7. Need of Affirmation - Any Other 8. What’s Love (ft. Muna) - Empress Off 9. Fugue (Bin Song) - Squid

PlayStop Jack di giovedì 01/02/2024 Ospite della puntata Roberto Cicogna per presentare "Saluti da Parì" e suonare tre brani live

PlayStop Considera l’armadillo di giovedì 01/02/2024 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali in onda alle 14.00 che oggi giovedì ha ospitato Stefano Armiraglio, Conservatore della sezione Botanica del @museo di Scienze Naturali di Brescia e Enrico Bassi, co curatore per parlarci della Mostra che racconta i danni del piombo nell'ambiente, ma anche di @CambiamoAgricoltura e di decisioni europee, di Giornata del Galgo e scopriamo che Stefano voleva essere un erbivoro e Enrico un merlo

PlayStop Poveri ma belli di giovedì 01/02/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Cult di giovedì 01/02/2024 Oggi a Cult: il drammaturgo Roberto Scarpetti aggiorna sulle ultime vicende legate al Teatro di Roma; a Milano la Clown Critical Mass per ricordare Julieta Hernandez (jyjuba); la nuova Biennale Arte a Venezia; lo scrittore e regista David Trueba sul suo romanzo "Cari bambini" (ed. Feltrinelli); la rubrica di lirica di Giovanni Chiodi...

PlayStop 0091 - Puntata 28 - 01/02/2024 Tracklist: 1)C U Win - Pritt; 2) Muse - Rebel; 3) AYYAYYO - Paeimal Shais, MC Couper, Hanumankind, Thirumali; 4) 8 Asle - Sukha, Gurlez Akhtar; 5) Ethe Rakh - Prabh Deep; 6) Zingat - Ajay - Atul; 7) Kurchi Madathapetti - Sahithi Chaganti & Sri Krishna; 8) Purano Sei Diner Katha - Hemanta Mukherjee; 9) Bana Re Mharo -Bachhu Khan Langa; 10) Kaho Na Kaho - Amir Jamal; 11) Pyar Karne Wale - Aasha Bhosle;

PlayStop Prisma di giovedì 01/02/2024 IL PASTICCIO DEL BONUS MAMME E LE POLITICHE PER LE DONNE LAVORATRICI con Sarah Malnerich autrice del blog “mamma di merda” con Francesca Fiore - VERTICE UE, L’UCRAINA IN ATTESA DI NUOVI AIUTI Lorenzo Cremonesi da Kharkiv - BRUXELLES PARALIZZATA DAI TRATTORI in diretta dalla capitale belga Lorenzo Poggi (staff dell’europarlamentare italiana Mariangela Danzì) e un commento di Fabrizio Garbarino presidente dell' associazione rurale italiana - MILANO, ARIA SCHIFOSA IN QUESTI GIORNI con Anna Gerometta presidente dell’ associazione Cittadini per l’Aria e Damiano Di Simine responsabile scientifico di Legambiente Lombardia. In studio Lorenza Ghidini, in redazione Massimo Alberti