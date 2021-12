Chi pagherà lo stop ai motori a combustione?

I consumatori, più pronti della politica e delle aziende, la transizione l’hanno già iniziata visto che l’auto più venduta in Europa al momento è elettrica ed è la più piccola delle Tesla. Una ulteriore dimostrazione di come il mercato più che da domanda e offerta sia determinato dalla legge del padrone che continua a produrre ciò che i consumatori non sembrano più volere. Le immatricolazioni automobilistiche continuano a precipitare in tutta Europa, in Italia -24% solo in novembre, eppure le aziende tardano.

Si sviluppano motori elettrici dalla fine degli anni ’90 – vi ricordate l’Alfa di Arese? – ma la transizione ancora non c’è stata e dopo tanto tergiversare alla fine arriva per legge. La Commissione europea chiede la riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030 e i Paesi mettono fuori legge i motori a scoppio. Così la Volvo produrrà solo elettrico dal 2030, Ford, General Motors, Mercedes e Land Rover dal 2040, la VoksWagen annuncia investimenti per 89 miliardi. Mentre da noi, per un settore che vale un quarto del Pil, l’allarme è quello sulla perdita dei posti di lavoro e lo lancia il ministro dello sviluppo Giancarlo Giorgetti: “La scelta di andare verso l’auto elettrica ha una sicuramente conseguenza, già stimata e precisata: oltre la metà della manodopera che attualmente lavora nella filiera dell’automotive, nel motore a combustione, non lavorerà più in quel settore”. Ricordiamo che i lavoratori del settore sono 165mila in Italia, soprattutto in medie e piccole imprese dell’indotto. Il ministro, in realtà, ripete stime che ovviamente provengono dagli industriali che dicono che 8 anni di transizione sono pochi e ingiusti perché si decarbonizza l’auto, ma non l’energia, e ce ne vorrà tanta. Gli imprenditori chiedono più tempo, ripensamenti e sussidi. Non sanno dire però di quanti lavoratori avranno bisogno per produrre motori elettrici. Sono indietro anche su questo. Intanto d’accordo col governo hanno già identificato chi pagherà la transizione … il solito Cipputi.

Foto | Una delle fabbriche della Hyundai Mobis, a Yancheng, in Cina