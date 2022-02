Chi c’è dietro la protesta fuori controllo dei camionisti no vax in Canada

È dal 2019 che James Bauder tenta di organizzare i freedom convoy per fare cadere il governo Trudeau, cioè da prima della pandemia e dell’obbligo vaccinale per i camionisti. James Bauder è Presidente del Canada Unity, un’associazione di Calgary che è una delle principali organizzatrici del convoglio dei camionisti a Ottawa.

Secondo i mass media canadesi, dietro al blocco di Ottawa ci sono diverse organizzazioni non solo no vax, ma anche anti governative e di estrema destra. James Bauder è infatti un complottista del movimento QAnon e ha definito il COVID “la più grande truffa politica nella storia”. In passato ha denunciato i brogli alle presidenziali americane e definito l’attacco alle Torri Gemelle un complotto voluto dal governo. E come se non bastasse ha annunciato una terza guerra mondiale che sarebbe dovuta partire dal Canada a gennaio dell’anno scorso.

Insieme a Canada Unity c’è il movimento Action4Canada, che sostiene che la narrativa sul COVID sia falsa e sia guidata da Bill Gates, Soros e da un “nuovo ordine mondiale” per facilitare l’iniezione di microchip per il 5G. E poi ci sono Pat King, suprematista bianco che nega l’olocausto e sostiene che il vaccino sia una strategia per la Grande Sostituzione, Tamara Linch che è a capo del movimento di estrema destra per l’indipendenza delle regioni nord del Canada, Dave Steenburg che chiede di punire come criminali di guerra tutti quelli che hanno approvato e rispettato le restrizioni anti-COVID. Infine Benjamin Ditcher, noto per le sue posizioni islamofobiche.

Dall’inizio della protesta dei camionisti in Canada l’elemento estremista è chiaro, con bandiere neo-naziste e loghi del QAnon ovunque. Grande supporto arriva dal fondatore di Tesla Elon Musk e da Donald Trump che ha chiesto ai camionisti americani di invadere Washington.

di Andrea Zighetti