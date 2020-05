Che cosa è successo oggi? – Venerdì 8 maggio 2020

Il racconto della giornata di venerdì 8 maggio 2020 attraverso le notizie principali del giornale radio delle 19.30, dall’analisi dei dati dell’epidemia di Vittorio Agnoletto all’accordo raggiunto dall’Eurogruppo sul Mes. Ad oggi i dati ci confermano che la Lombardia è la grande malata d’Italia, ma il governatore Fontana usa lo schermo dei comportamenti dei singoli cittadini per sviare l’attenzione dalle sue responsabilità. La vociferata sanatoria per i migranti non ci sarà, ma verrà ci sarà un permesso di soggiorno limitato alla durata del contratto di lavoro.

Infine i grafici del contagio nelle elaborazioni di Luca Gattuso.

L’analisi di Vittorio Agnoletto sui dati dell’epidemia diffusi oggi

I numeri dell’epidemia in Italia. I dati forniti dalla Protezione Civile oggi sono in linea con quelli dei giorni passati: i nuovi positivi sono 1.327, ieri erano stati un centinaio in più ma erano stati di più anche i tamponi. Si registrano ancora 243 decessi. Ma, considerando che sono guarite oltre 2.500 persone, il numero totale dei casi attivi continua a diminuire, così come diminuisce il numero delle persone ricoverate: nelle ultime 24 ore i letti di terapia intensiva liberati sono stati ben 143, un record.

Oggi in cinque regioni italiane (Friuli, Trento, Val d’Aosta, Sardegna e Molise) non si sono registrati decessi. In tutte le Regioni si sono registrati casi, ma quasi la metà di tutti i nuovi positivi delle ultime 24 ore vengono dalla Lombardia: sono stati 609, di cui un terzo in provincia di Milano e un centinaio a Milano città.

Oggi, venerdì, si è svolta anche la consueta conferenza stampa dell’Istituto Superiore di Sanità. Il suo presidente, Silvio Brusaferro, ha confermato che l’epidemia in Italia sta decrescendo e che si osserva un miglioramento in tutte le Regioni. L’ISS stima l’indice di contagio in Italia oggi allo 0,5/0,7. Complessivamente in Italia i decessi ufficialmente conteggiati come COVID hanno superato oggi la cifra simbolica delle 30mila unità: in realtà saranno di più. Il presidente dell’Istat Blangiardo ha presentato oggi i dati dell’istituto sul numero di morti nella seconda metà di febbraio e nel mese di marzo: ci sono circa 25mila decessi in più rispetto alla media degli anni passati, e solo la metà sono ufficialmente morti COVID.

Per commentare i dati di oggi, alla fine di questa prima settimana lavorativa della fase due, Vittorio Agnoletto:

Eurogruppo, semaforo verde ai prestiti agevolati

(di Maria Maggiore)

Semaforo verde al pacchetto di prestiti agevolati per le spese sanitarie. Se come si spera verrà ratificato dai parlamenti tedesco e olandese dalla fine della settimana prossima, ogni stato della zona euro potrà chiedere per i prossimi due anni fino al 2% del proprio PIL, per l’Italia quindi circa 36 miliardi di euro.

Il prestito avrà una durata di dieci anni e sarà a costo quasi zero, un interesse dello 0,115 % sarà infatti applicato. E soprattutto non ci saranno condizioni dopo l’emergenza COVID. Il tanto temuto memorandum of understanding imposto alla Grecia ai tempi della crisi dell’euro è stato sostituito con un catalogo di spese sanitarie o spese indirette legate alla sanità. Niente di più e nessuna troika arriverà nei Paesi naturalmente. Vengono messi 240 miliardi di euro sul tavolo, il commissario Gentiloni insieme al presidente dell’Eurogruppo Mário Centeno hanno appena ribadito che il prestito del Mes per la sanità è una rete di sicurezza per garantire ai paesi un accesso più sereno ai mercati finanziari. A questo punto tutto è scritto, tutto è indicato nero su bianco, ormai è una scelta per i governi di approfittare di questo prestito quasi a zero costo o fare da soli. Grecia, Spagna, Portogallo e Francia hanno già detto di volerne far uso.

La Lombardia è la grande malata d’Italia

(di Michele Migone)

I dati lo dicono in modo ancora più chiaro. La Lombardia è la grande malata d’Italia. Il Paese sarebbe quasi completamente fuori dalla tempesta se non ci fossero i numeri dei contagi e delle vittime lombarde. Ma Attilio Fontana guarda alle persone sui Navigli per ripetere: c’è troppa gente in giro. Prende la palla al balzo. Lui, fautore della riapertura, il governatore che ha guidato al disastro questa Regione, quando può usa lo schermo dei comportamenti dei singoli cittadini per sviare l’attenzione dalle sue responsabilità. Lo fa soprattutto quando c’è di mezzo Milano perché così mette in difficoltà il Sindaco Sala. Non è la prima volta. Fontana lo aveva fatto anche in aprile, quando la situazione era ormai fuori controllo a causa dei troppi errori fatti da lui e dalla sua Giunta. Adesso, quel richiamo, serve per mettere le mani avanti per la Fase 2. Che in Lombardia, dal punto di vista sanitario, è ancora troppo uguale alla precedente. Sarà l’ultima Regione ad uscire dal doloroso tunnel dell’epidemia.

L’annuncio della nuova politica sui tamponi modello Veneto, come ampiamente detto da questi microfoni, rischia di rimanere solo un annuncio. La mappatura della diffusione del virus una chimera. La settimana prossima partiranno i lavori della commissione d’inchiesta voluta dalle opposizioni in consiglio regionale. L’obiettivo è accertare cosa non abbia funzionato e mettere in discussione il sistema sanitario lombardo in mano alla Lega dai tempi di Maroni. Fontana ha detto che rifarebbe tutto quello che ha fatto, non vuole processi. Li fa solo dalla parte dell’accusatore quando ripete che c’è troppa gente in giro.

Nessuna sanatoria per i migranti

(di Luigi Ambrosio)

Sulla pelle delle persone. Quelle che chiamiamo immigrati o, in modo politicamente corretto, migranti. L’ennesimo scontro politico interno alla maggioranza di governo si è giocato sulla loro pelle. Non ci sarà alcuna sanatoria, alcuna regolarizzazione. Nemmeno a tempo.

Ci sarà solo un permesso di soggiorno limitato alla durata del contratto. È come se fosse stato detto a quelle persone che non esistono come cittadini. Esistono solo come braccia per l’agricoltura. Letteralmente. CONTINUA A LEGGERE

Milano. La situazione ai Navigli

(di Chiara Ronzani)

A Milano il sindaco Sala ha minacciato di chiudere i navigli e l’asporto di cibo e bevande, se ci saranno ancora immagini come quelle diffuse da alcuni media, foto con molte persone a passeggio o sedute a bere e chiacchierare, alcune senza mascherina. “Milano ha bisogno di tornare a lavorare, è una necessità” – ha detto Sala. “O le cose cambiano oggi oppure io chiudo i navigli o lo sport“.

Ma qual è la situazione: il nostro Alessandro Braga da questa mattina è in giro per la città e ora si trova proprio sui navigli:





L’andamento dell’epidemia di COVID-19 in Italia

I dati forniti oggi dalla Prot. Civile

08/05/2020

87961 positivi (-1663)

99023 guariti (+2747 su ieri)

14636 ricoverati (-538)

1168 in terapia intensiva (-143)

72157 in isolam. domiciliare

30201 deceduti (+243 su ieri)

Nuovi positivi +1327#coronavirus #COVID19 #COVID2019italia — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 8, 2020

In questo grafico la progressione del numero dei decessi in base ai dati forniti dalla Protezione Civile ogni giorno alle 18.00. La linea è la media degli ultimi 7 giorni. Dati del 08/05/2020. In arancione le domeniche.@DPCgov#coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 pic.twitter.com/ODYu954PLY — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 8, 2020

In questo grafico il numero dei nuovi casi giorno per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dalla Protezione Civile. La linea è la media degli ultimi 7 giorni. Dati del 08/05/2020. In verde scuro le domeniche.@DPCgov#coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 pic.twitter.com/BwvJVChHKX — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 8, 2020

La curva di crescita dei positivi al #coronavirus dall'inizio dell'epidemia ad oggi giorno per giorno. Dati del 08/05/2020 forniti dalla Protezione Civile. #COVID #COVID19italia #COVID19 pic.twitter.com/yiPB6Pm0au — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 8, 2020

In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione per regione di oggi rispetto a ieri. Dati del 08/05/2020.#coronavirus #COVID19 #COVID pic.twitter.com/56b1qYR8HW — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 8, 2020

Il riepilogo ufficiale regione per regione della diffusione del #coronavirus fornito dalla Protezione Civile per il 08/05/2020. @DPCgov#COVID19 #COVID2019 pic.twitter.com/r8FC7PLxUK — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 8, 2020

Grafico dell'andamento dei casi positivi attivi delle regioni italiane compresa la regione Lombardia e senza la regione Lombardia. Dati diffusi dalla @DPCgov il 08/05/2020#coronavirus #COVID19 #Covid_19 pic.twitter.com/vGJk0tnfN6 — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 8, 2020

Considerazioni (2): diminuiscono anche gli attualmente positivi (da -1904 a -1663) ma anche i nuovi positivi (da 1401 a 1327). C'è il miglior risultato di diminuzione dei ricoverati in terapia intensiva (-143) che eguaglia il -143 del 16 aprile. (segue) — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 8, 2020

Considerazioni (4): ah… dimenticavo! Anche oggi 25 nuovi positivi della regione #Lombardia fanno riferimento a dati non contabilizzati ad aprile nella provincia di Cremona. Ormai non fa quasi più notizia. — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 8, 2020

Ecco il grafico che mette in relazione i tamponi fatti a livello nazionale con il numero dei positivi. Questo è il grafico in base ai dati della Protezione Civile del 08/05/2020. #coronavirus #COVID #COVID19 pic.twitter.com/7IT8xGsYy9 — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 8, 2020

In questo grafico ho inserito un calcolo percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi (pur considerando che sulla data e le modalità di effettuazione ci sono molti dubbi). In verde l'Italia in rosso la Lombardia. #coronavirus #COVID19 #COVID2019 pic.twitter.com/bgZkItooFh — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 8, 2020

Ecco il grafico che segnala l'andamento nazionale dei ricoverati (comprensivi di ricoveri e terapia intensiva). Si tratta della variazione giornaliera rispetto al giorno precedente in base ai dati forniti dalla Protezione Civile.#coronavirus #COVID2019 #COVID19 pic.twitter.com/B9160SjLw9 — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 8, 2020

Questo grafico delinea l'andamento dei ricoveri giornalieri in terapia intensiva a livello nazionale.

Dati forniti dalla Protezione Civile.#coronavirus #COVID19 #Covid_19 pic.twitter.com/aQehL0Ne1z — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 8, 2020

L'andamento dei positivi nelle 4 regioni italiane con il maggior numero di casi di #coronavirus. Aggiornamento del 08/05/2020. La linea rappresenta la tendenza sui 7 giorni.#COVID19 #COVID2019 pic.twitter.com/Zu5EcJmowm — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 8, 2020

Il rapporto fra tamponi e positivi in 3 regioni italiane: Lombardia, Veneto e Liguria.

Dati forniti dalla Protezione Civile.#coronavirus #COVID2019 #covid_19italia pic.twitter.com/BH2rG3AJtJ — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 8, 2020

Ecco l'andamento della #Lombardia per provincia in base al numero complessivo di casi aggiornato al 08/05/2020.

La Provincia di Milano oggi è tornata sopra i 200 nuovi casi con 201 più della metà nella città di Milano.#coronavirus #COVID19 #COVID pic.twitter.com/VGpt1y5lKP — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 8, 2020

L'andamento dei casi al giorno di #coronavirus nelle province di Bergamo, Brescia, Milano e Pavia dal 04/03 al 08/05/2020. #COVID19 #Covid_19 pic.twitter.com/mQnEVCuEZA — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 8, 2020

L'andamento dei casi al giorno di #coronavirus nelle province di Cremona, Monza e Varese dal 04/03 al 08/05/2020. #COVID19 #Covid_19 pic.twitter.com/xrX8D9WWTm — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 8, 2020

Ora i dati della città di Milano e della provincia.

Oggi la provincia Milano (201) ha avuto più casi della provincia di di Torino (116).#coronavirus #COVIDー19 #COVIDー19 pic.twitter.com/I1paIKlD3v — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 8, 2020