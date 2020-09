Che cosa è successo oggi? – Sabato 12 settembre 2020

Il racconto della giornata di sabato 12 settembre 2020 attraverso le notizie principali del giornale radio delle 19.30, dai dati dell’epidemia in Italia col commento del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri sulla possibilità di ridurre il periodo di quarantena anche in Italia al giorno dei funerali di Willy Monteiro Duarte a Paliano. Toots Hibbert, leggenda giamaicana del reggae, è deceduto a Kingston a 77 anni, mentre a Doha, in Qatar, sono iniziati oggi i colloqui di pace tra governo afghano e talebani.

I dati dell’epidemia diffusi oggi

Gli ultimi dati sul COVID-19 in Italia. Calano leggermente i contagi. Sono stati 1.501 nelle ultime 24 ore, un centinaio in meno di ieri. 6 le morti comunicate oggi. 92mila i tamponi analizzati, 6mila in meno di ieri ma comunque in linea con i numeri elevati degli ultimi giorni.

In vista dell’inizio dell’anno scolastico in gran parte d’Italia, il Comitato Tecnico Scientifico ha diffuso una stima sull’evoluzione della diffusione del coronavirus. Con la riapertura delle scuole, l’indice di contagio potrebbe salire di circa 0,4 punti.

Gli esperti, intanto, stanno valutando insieme al governo l’ipotesi di accorciare il periodo di quarantena di 14 giorni, su esempio della Francia. Nei prossimi giorni ci sarà una riunione sul tema. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ci ha spiegato a che condizioni la quarantena potrebbe essere accorciata.

I funerali di Willy Monteiro Duarte a Paliano

Una grande folla di persone, in maglietta bianca come chiesto dalla famiglia, ha partecipato questa mattina ai funerali di Willy Monteiro Duarte a Paliano. La comunità ha salutato per l’ultima volta il ragazzo ucciso di botte a Colleferro mentre difendeva un amico. Duecento palloncini bianchi sono stati lanciati in cielo, tra gli applausi, alla fine della cerimonia. Ai funerali ha partecipato, in camicia bianca, anche il presidente del Consiglio Conte che ha detto di aspettarsi per i responsabili dell’omicidio “condanne certe e severe”.

Ai funerali c’era oggi un’intera comunità, segnata nel profondo dalla morte di Willy.

Mino Massimei è il presidente del circolo Arci del comune di Artena:





Addio a Toots Hibbert

È morto Toots Hibbert, leggenda giamaicana del reggae. Aveva 77 anni, era risultato positivo al COVID-19 e si trovava ricoverato in ospedale a Kingston.

Il ritratto di Toots nelle parole di Vito War:

Afghanistan, iniziati i colloqui di pace tra governo e talebani

Sono iniziati oggi a Doha, in Qatar, i colloqui di pace tra governo afghano e talebani. Avrebbero dovuto tenersi nel marzo scorso, ma sono stati più volte rimandati, soprattutto a causa di contrasti sulla liberazione di prigionieri.

È la prima volta che le due parti siedono allo stesso tavolo e si confrontano direttamente; l’obiettivo dichiarato dei colloqui è quello di mettere fine ai decennali conflitti nel paese. Sentiamo l’opinione di Giuliano Battiston, ricercatore e giornalista, esperto di Afghanistan: