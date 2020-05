Che cosa è successo oggi? – Giovedì 30 aprile 2020

Il racconto della giornata di giovedì 30 aprile 2020 attraverso le notizie principali del giornale radio delle 19.30, dai dati dell’epidemia diffusi oggi al piano del leader di Italia Viva Matteo Renzi per avere un nuovo governo, mentre l’Istat ha diffuso i primi dati che certificano i problemi economici legati alla pandemia in Italia. Negli Stati Uniti, intanto, Trump non rinnoverà le linee guida per l’emergenza, lasciando la palla ai governatori dei vari Stati. Infine i grafici del contagio nelle elaborazioni di Luca Gattuso.

I dati dell’epidemia diffusi oggi

(di Chiara Ronzani)

È stata una giornata in cui si sono sommati diversi dati positivi: con il numero più alto di tamponi mai eseguiti (68.456) si registra un calo di nuovi casi: 1.872, oltre 200 meno del giorno precedente. I morti sono stati 285, il numero più basso da un mese e mezzo a questa parte, escludendo il 26 aprile, quando furono 260.

I guariti non erano mai stati così tanti, sfiorano i 4.700. Ci sono 6 Regioni che non hanno avuto neanche un decesso: Valle D’Aosta, Campania, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata.

La Lombardia resta la Regione più colpita in numeri assoluti, i morti sono stati 93, i nuovi casi sfiorano i 600, oltre un terzo in provincia di Milano.

Ma la regione con la crescita più alta in rapporto alla popolazione è il Piemonte: 428 nuovi positivi e 63 morti. Nonostante queste differenze enormi tra Nord e Sud il comitato tecnico scientifico ha deciso di non procedere ad aperture differenziate. Ma il capo della Protezione civile Borrelli, che ha annunciato una sorta di fase due comunicativa senza conferenze stampa, ha avvisato “siamo pronti a nuove zone rosse“.

Matteo Renzi vuole un altro governo

(di Michele Migone)

Matteo Renzi minaccia di togliere l’appoggio a Giuseppe Conte. Quasi un ultimatum. Chiede un passo diverso per la ricostruzione economica. In realtà, vuole un altro governo. In piena epidemia, il leader di Italia Viva non dimentica il suo personale progetto politico. Anzi. Dichiarata una tregua allo scoppio della crisi, ora torna alla carica. Pensa che possa essere il momento buono. Cerca di creare le condizioni per un cambio a Palazzo Chigi sull’onda dell’insoddisfazione provocata dalle scelte di Conte. Matteo Renzi cerca sponde e interlocutori per l’operazione. Fuori dal Palazzo sono le categorie produttive, in particolare Confindustria, che considerano Conte troppo prudente nella riapertura, lo accusano di dare troppo credito agli scienziati e troppo poco alle esigenze degli imprenditori. Dentro il Palazzo, Renzi vorrebbe fare sponda sui malumori di parte del PD rispetto alla condotta di Conte e sulle ambizioni di alcuni dirigenti del partito. Non è una strada facile. Chi si assume la responsabilità di una crisi di governo ora? Soprattutto perché lui vorrebbe una nuova maggioranza con dentro Forza Italia e fuori i puri del M5S. Oppure un governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi. Renzi giocherebbe una di queste due carte pur di aggregare nella nuova formula quel centro moderato di cui vuole essere leader. Il suo vecchio pallino. L’attivismo di Renzi alimenta il tentativo dell’altro Matteo, Salvini, di uscire dall’angolo. La sua leadership è in difficoltà, la Meloni morde il freno; i suoi governatori, a parte Zaia, hanno offerto una prova disastrosa nella crisi. Cerca un rilancio con la disobbedienza delle Regioni, le boutade al Senato, l’occhio strizzato a Confindustria. I due Matteo, entrambi in difficoltà, cercano di riaprire la stagione dei giochi di Palazzo. In piena epidemia.

Renzi ha detto che i morti di Bergamo vorrebbero ripartire

(di Luigi Ambrosio)

La citazione dei morti non è un tabù. Il richiamo al loro esempio, alle loro gesta, a quello che di simbolico rappresentano è uno degli strumenti della retorica.

I martiri indicano la strada, sono architravi delle nostre cornici culturali e ideologiche.

Naturalmente, come da regole della retorica, fondamentale è il contesto. La citazione dei morti ha senso se si deve indicare un grande obiettivo della Nazione. Se si deve affrontare una battaglia. Se si devono richiamare i valori fondamentali.

Citarli per chiedere di riaprire i negozi e qualche fabbrica un paio di settimane prima di quanto previsto dal decreto sulla fase 2 della lotta al coronavirus significa banalizzarli. E quindi inevitabilmente sporcarne la memoria. Significa cercare di piacere scimmiottando il grande discorso e finendo invece per fare arrabbiare tutti. Anche chi potrebbe magari essere pure d’accordo con te e che però finisce con l’offendersi.

Significa, oltretutto, usare una modalità tipicamente populista mentre si sostiene di combattere il populismo.

Usando la stessa postura si potrebbero spendere aggettivi, e ci si potrebbe chiedere cosa stiano pensando i parenti dei morti di Bergamo di quelle parole. Ma non è necessario.

ISTAT, il Pil crolla a -4,7% nel primo trimestre 2020

(di Andrea Monti)

Oggi l’Istat ha diffuso alcuni dati sugli ultimi mesi che certificano i problemi economici legati alla pandemia in Italia. Tra gennaio e marzo il Pil del nostro paese è calato di quasi il 5%, sia rispetto allo stesso periodo del 2019 sia rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno. L’andamento è peggiore della media europea, che fa segnare una diminuzione intorno al 3%. Sorprendente, ma solo in apparenza, il dato sulla disoccupazione che riguarda marzo: il tasso è sceso di quasi un punto arrivando all’8,4%. Questo non perché ci sia più lavoro, ma perché circa 300mila cittadini hanno smesso di cercarlo. Per questo sono classificati come “inattivi”, invece che come disoccupati. Oggi l’Istat ha parlato anche di inflazione: tra marzo e aprile quella complessiva è stata pari a zero, ma se si guarda solo al cosiddetto carrello della spesa, e cioè ai prodotti essenziali per vivere, i prezzi sono aumentati dell’1,2%.

USA, Trump mette l’emergenza nelle mani dei governatori

(di Roberto Festa)

Senza grandi annunci, senza far rumore, la Casa Bianca non rinnoverà le linee guida adottate all’inizio dell’emergenza coronavirus: il distanziamento sociale, frequente lavaggio delle mani, le mascherine. D’ora in poi toccherà ai diversi Stati decidere cosa è meglio per loro. La decisione è un segnale molto chiaro che l’amministrazione Trump lancia ai governatori, nel momento in cui molti di essi sono impegnati ad allentare le misure di quarantena. Tredici Stati americani hanno già parzialmente riaperto le loro attività economiche. Tra questi Georgia, Tennesse, Indiana. Almeno altri sette lo faranno nelle prossime ore, compreso il Texas, 28 milioni di abitanti, in cui il governatore Greg Abbott ha dato il via libera alla riapertura per il primo maggio, di ristoranti, negozi, cinema, centri commerciali, al 25% della loro capacità. Ciò crea una diversità di norme, ordini, pratiche che preoccupano le autorità medico-sanitarie, primo fra tutti Tony Fauci, a capo della task-force antivirus dell’amministrazione, che ha chiesto di non riaprire le attività economiche e sociali troppo presto per non far ripartire i contagi. Un caso per tutti: la Georgia, il cui governatore Kemp haallentato la quarantena la settimana scorsa nonostante il numero delle infezioni resti alto. Ma Donald Trump ha fretta; ha fretta che l’America riapra. I dati dell’economia per lui sono disastrosi: un meno 5,8 per cento del Pil nel primo trimestre, oltre 30 milioni di nuovi disoccupati in un mese e mezzo. La crisi è cosi profonda da mettere ormai seriamente a rischio la sua rielezione a novembre. L’unico messaggio che l’amministrazione lancia, e che i governatori repubblicani recepiscono, è quindi quello di riaprire, il prima possibile e più attività possibili. Il rischio è ovviamente quello di una ripresa dei contagi ma è un rischio che Trump, in questa fase così difficile , è disposto ad assumersi.

L’andamento dell’epidemia di COVID-19 in Italia

I dati forniti oggi dalla Prot. Civile

30/04/2020

101551 positivi (-3106)

75945 guariti (+4693 su ieri)

18149 ricoverati (-1061)

1694 in terapia intensiva (-101)

81708 in isolam. domiciliare

27967 deceduti (+285 su ieri)

Nuovi positivi +1872#coronavirus #COVID19 #COVID2019italia — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 30, 2020

In questo grafico la progressione del numero dei decessi in base ai dati forniti dalla Protezione Civile ogni giorno alle 18.00. La linea è la media degli ultimi 7 giorni. Dati del 30/04/2020. In arancione le domeniche.@DPCgov#coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 pic.twitter.com/So6mlcgFUi — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 30, 2020

In questo grafico il numero dei nuovi casi giorno per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dalla Protezione Civile. La linea è la media degli ultimi 7 giorni. Dati del 30/04/2020. In verde scuro le domeniche.@DPCgov#coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 pic.twitter.com/WIcfxpyo4d — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 30, 2020

La curva di crescita dei positivi al #coronavirus dall'inizio dell'epidemia ad oggi giorno per giorno. Dati del 30/04/2020 forniti dalla Protezione Civile. #COVID #COVID19italia #COVID19 pic.twitter.com/LPnorEZFZ5 — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 30, 2020

Considerazioni: numeri pesanti quelli di oggi. Il più alto numero di:

– differenza fra positivi ieri e positivi oggi (3106)

– guariti (-4693)

– diminuzione di isolamenti domiciliari (-1944)

– tamponi in un giorno (68.456)

(segue) — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 30, 2020

Considerazioni (3): tutte le regioni hanno avuto almeno un nuovo caso ma ben 6 regioni non hanno avuto deceduti (Campania, Valle d'Aosta, Sardegna, Calabria, Molise, Basilicata). — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 30, 2020

In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione per regione di oggi rispetto a ieri. Dati del 30/04/2020.#coronavirus #COVID19 #COVID pic.twitter.com/wLddBOdaKd — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 30, 2020

Il riepilogo ufficiale regione per regione della diffusione del #coronavirus fornito dalla Protezione Civile per il 30/04/2020. @DPCgov#COVID19 #COVID2019 pic.twitter.com/YA1C4IsAXh — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 30, 2020

Grafico dell'andamento dei casi positivi attivi delle regioni italiane compresa la regione Lombardia e senza la regione Lombardia. Dati diffusi dalla @DPCgov il 30/04/2020#coronavirus #COVID19 #Covid_19 pic.twitter.com/ZSqmmJxAaJ — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 30, 2020

Ecco il grafico che mette in relazione i tamponi fatti a livello nazionale con il numero dei positivi. Questo è il grafico in base ai dati della Protezione Civile del 30/04/2020. #coronavirus #COVID #COVID19 pic.twitter.com/HEJOKt748U — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 30, 2020

In questo grafico ho inserito un calcolo percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi (pur considerando che sulla data e le modalità di effettuazione ci sono molti dubbi). In verde l'Italia in rosso la Lombardia. #coronavirus #COVID19 #COVID2019 pic.twitter.com/2AhmTeOnrQ — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 30, 2020

Ecco il grafico che segnala l'andamento nazionale dei ricoverati (comprensivi di ricoveri e terapia intensiva). Si tratta della variazione giornaliera rispetto al giorno precedente in base ai dati forniti dalla Protezione Civile.#coronavirus #COVID2019 #COVID19 pic.twitter.com/bdY7V3mSDw — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 30, 2020

Questo grafico delinea l'andamento dei ricoveri giornalieri in terapia intensiva a livello nazionale.

Dati forniti dalla Protezione Civile.#coronavirus #COVID19 #Covid_19 pic.twitter.com/PyFJrqcbFB — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 30, 2020

L'andamento dei positivi nelle 4 regioni italiani con il maggior numero di casi di #coronavirus. Aggiornamento del 30/04/2020. La linea rappresenta la tendenza sui 7 giorni.#COVID19 #COVID2019 pic.twitter.com/1ep8d7Z8QN — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 30, 2020

Il rapporto fra tamponi e positivi in 3 regioni italiane: Lombardia, Veneto e Liguria.

Dati forniti dalla Protezione Civile.#coronavirus #COVID2019 #covid_19italia pic.twitter.com/Qz7KVtoI7w — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 30, 2020

Ecco l'andamento della #Lombardia per provincia in base al numero complessivo di casi aggiornato al 30/04/2020.

La Provincia di Milano oggi ha avuto 216 nuovi casi tutte le altre province sotto i 70 casi.#coronavirus #COVID19 #COVID pic.twitter.com/RMKfnhxTZs — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 30, 2020

L'andamento dei casi al giorno di #coronavirus nelle province di Bergamo, Brescia, Milano e Pavia dal 04/03 al 30/04/2020. #COVID19 #Covid_19 pic.twitter.com/OEqSjmudNV — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 30, 2020

L'andamento dei casi al giorno di #coronavirus nelle province di Cremona e Monza dal 04/03 al 30/04/2020. #COVID19 #Covid_19 pic.twitter.com/YAcjp48N54 — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 30, 2020

Ora i dati della città di Milano e della provincia.

Molto simili i dati della provincia di Torino (259) e Milano (216). Ma con quella di Torino che ha più casi.#coronavirus #COVIDー19 #COVIDー19 pic.twitter.com/2eS5a5ugZs — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 30, 2020