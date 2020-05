Che cosa è successo oggi? – Domenica 17 maggio 2020

Il racconto della giornata di domenica 17 maggio 2020 attraverso le notizie principali del giornale radio delle 19.30, dai dati dell’epidemia diffusi oggi alle ultime novità sulla riapertura in Italia e in particolare in Lombardia. L’addio alla designer milanese Nanda Vigo, scomparsa all’età di 83 anni. Infine i grafici del contagio nelle elaborazioni di Luca Gattuso.

I dati dell’epidemia diffusi oggi

(di Diana Santini)

A due settimane dai primi allentamenti del lockdown e alla vigilia della riapertura di moltissime attività, oggi registriamo un nuovo minimo di vittime e nuovi casi di Coronavirus in Italia. I decessi sono stati 145 nelle ultime 24 ore, (ieri erano 153), un numero che ci riporta ai livelli dei primi di marzo. E altrettanto si può dire dei nuovi contagiati: 675, duecento meno di ieri, ma bisogna specificare che sono stati fatti meno tamponi. I guariti sono stati 2366: in tutto sono oltre 125mila, quasi il doppio degli attuali malati. Continua il calo degli isolamenti domiciliari, dei ricoverati nei reparti ordinari e in quelli di terapia intensiva.

Quasi la metà dei nuovi casi censiti oggi (il 48%, 326 casi) viene dalla Lombardia, dove è tornato a crescere anche il numero delle vittime: 69 oggi, contro le 39 di ieri. In leggero aumento i casi in provincia di Milano e a Milano città: sono stati 110 di cui 56 entro i confini urbani. Tra le altre regioni che hanno contribuito con più nuovi contagiati al dato di oggi ci sono il Piemonte, con 64 casi, l’Emilia romagna, con 50 casi, il Lazio, anche qui 50. Nessun nuovo caso in Calabria e Valle d’aosta, e ben nove regioni non hanno registrato decessi, non erano mai state così tante.



Gli interrogativi sulla riapertura

La riapertura lascia molte incognite sul monitoraggio della pandemia, sulla sorveglianza sanitaria. Uno dei fattori di rischio sta nei pochi tamponi che sottostimano il contagio reale, dice Nino Cartabellotta, medico e presidente della fondazione Gimbe:

La riapertura in Lombardia

(di Roberto Maggioni)

La Lombardia si allinea alle indicazioni del Governo. Non ci saranno ulteriori restrizioni nella regione più colpita dal Covid-19, neanche sulle libertà personali, se non l’obbligo di portare la mascherina o altri indumenti per coprire naso e bocca anche all’aperto.

Anche in Lombardia ci si potrà spostare all’interno della regione senza autocertificazione.

Riapriranno tutte le attività produttive e commerciali tranne palestre e piscine, che riapriranno il 25 maggio. Cinema e teatri non vengono menzionati del decreto lombardo, quello nazionale fissa queste riaperture al 15 giugno.

Sarà obbligatoria la misurazione della febbre ai clienti dei ristoranti, i tavoli devono garantire un metro di distanza tra una persona e l’altra. Distanza che può essere ridotta solo utilizzando barriere in plexiglass tra i diversi tavoli. La consumazione a buffet non è consentita, quando ci si alza dal tavolo bisognerà indossare la mascherina. All’ingresso dei negozi di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione guanti monouso. Riapriranno anche i musei, ma diverse città, tra cui Milano, aspetteranno un’altra settimana per sistemare la messa in sicurezza degli spazi. Anche sui mercati comunali i sindaci decideranno comune per comune quali misure di sicurezza adottare.

Ma quante attività riapriranno davvero? E quante persone torneranno a frequentarle? Tra incertezze, paura e crisi economica è la ripartenza più difficile per la regione più colpita.

Addio alla designer Nanda Vigo

A pochi giorni dalla scomparsa di Germano Celant, critico e curatore, un’altra grave perdita per l’arte: scompare all’età di 83 anni Nanda Vigo. Architetto, artista e designer milanese, classe ’36 formatasi in Svizzera e negli Stati Uniti, Nanda Vigo è stata uno degli artisti che hanno animato la scena degli anni ’60.

Ebbe uno stretto legame con Lucio Fontana, che la introdusse al ” Movimento Zero” per cui creo’ “Zero House” una casa con le pareti di vetro e con un sistema di luci che alterano la percezione dello spazio.

Compagna di Piero Manzoni, ebbe rapporti di lavoro con Giò Ponti e Piero Mendini. Nel ’64 creò il “Manifesto Cronotopico”, espressione della sua teoria basata sul rapporto spazio/tempo.

Una sua mostra antologica ospitata di recente a Palazzo Reale di Milano ha messo in luce il suo lavoro tra architettura, installazioni, decorazioni e arte. Una ricerca la sua sempre tesa a trattenere la luce e a farla diventare elemento protagonista della sua opera.

Nanda Vigo e’ scomparsa alla vigilia di una sua mostra che sarà inaugurata proprio mercoledì prossimo, 20 maggio, al Museo di Termoli in provincia di Campobasso.

L’andamento dell’epidemia di COVID-19 in Italia

I dati forniti oggi dalla Prot.Civile

17/05/2020

68351 positivi (-1836)

125176 guariti (+2366)

10311 ricoverati (-89)

762 in terapia intensiva (-13)

57278 in isolam. domiciliare (-1734)

31908 deceduti (+145 su ieri)

Nuovi positivi +675

Tamponi 60101#coronavirus #COVID #COVID19 — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 17, 2020

In questo grafico la progressione del numero dei decessi in base ai dati forniti dalla Protezione Civile ogni giorno alle 18.00. La linea è la media degli ultimi 7 giorni. Dati del 17/05/2020. In arancione le domeniche.@DPCgov#coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 pic.twitter.com/46YmqnOpYM — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 17, 2020

In questo grafico il numero dei nuovi casi giorno per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dalla Protezione Civile. La linea è la media degli ultimi 7 giorni. Dati del 17/05/2020. In verde scuro le domeniche.@DPCgov#coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 pic.twitter.com/zyFzLrXScH — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 17, 2020

Continua la curva di discesa degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall’inizio dell’epidemia ad oggi giorno per giorno. Dati del 17/05/2020 forniti dalla Protezione Civile. #COVID #COVID19italia #COVID19 pic.twitter.com/08NJdfMEGb — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 17, 2020

Grafico dell’andamento dei casi positivi attivi delle regioni italiane compresa la regione Lombardia e senza la regione Lombardia. Dati diffusi dalla @DPCgov il 17/05/2020#coronavirus #COVID19 #Covid_19 pic.twitter.com/qpnss1fxmt — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 17, 2020

Ecco il grafico che mette in relazione i tamponi fatti a livello nazionale con il numero dei positivi. Questo è il grafico in base ai dati della Protezione Civile del 17/05/2020.#coronavirus #COVID #COVID19 pic.twitter.com/XhG4IOmRLT — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 17, 2020

In questo grafico ho inserito un calcolo percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi. In blu l’Italia in verde la Lombardia. #coronavirus #COVID #COVID19 pic.twitter.com/WPXpvIQvxO — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 17, 2020

Ecco il grafico che segnala l’andamento nazionale dei ricoverati (ricoveri e terapia intensiva). Si tratta della variazione giornaliera rispetto al giorno precedente. Il secondo grafico indica il dato delle terapie intensive.#coronavirus #COVID2019 #COVID19 pic.twitter.com/qEpNqMS2Pf — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 17, 2020

L’andamento dei positivi nelle 4 regioni italiane con il maggior numero di casi di #coronavirus. Aggiornamento del 17/05/2020. La linea rappresenta la tendenza sui 7 giorni.#COVID19 #COVID2019 pic.twitter.com/IrxfcCl9DC — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 17, 2020

Il rapporto fra tamponi e positivi in 3 regioni italiane: Lombardia, Veneto e Liguria.

Dati forniti dalla Protezione Civile.#coronavirus #COVID2019 #covid_19italia pic.twitter.com/b5yyRkJv1c — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 17, 2020

Ecco l’andamento della #Lombardia per provincia in base al numero complessivo di casi aggiornato al 17/05/2020.

La provincia di Milano torna sopra i 100 casi poi Brescia (56) e Bergamo (46).#coronavirus #COVID19 #COVID pic.twitter.com/u6kYP4lyhP — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 17, 2020

L’andamento dei casi al giorno di #coronavirus nelle province di Bergamo, Brescia, Milano e Pavia dal 04/03 al 17/05/2020. #COVID19 #Covid_19 pic.twitter.com/dcss2y6AJM — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 17, 2020

L’andamento dei casi al giorno di #coronavirus nelle province di Cremona, Monza e Varese dal 04/03 al 17/05/2020. #COVID19 #Covid_19 pic.twitter.com/zO22MqEtXq — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 17, 2020

Ora i dati della città di Milano e della provincia.

La provincia di Milano torna ad avere un numero di casi (110) superiore alla provincia di Torino (45)#coronavirus #COVIDー19 #COVIDー19 pic.twitter.com/u1PYQtFt8w — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 17, 2020