Calendario di Radio Popolare 2022 con le fotografie di Carla Cerati

Care ascoltatrici e cari ascoltatori dopo un anno di pausa dovuto alla brutta esperienza di fermo a cui ci ha costretto la pandemia eccoci di nuovo

a voi col calendario 2022 impreziosito dalle fotografie di Carla Cerati, finalmente una donna!

E che donna ! E che fotografa!

Carla ha cominciato a fotografare negli anni ’60. Il solo ruolo di moglie e madre le andava stretto, cosi’ la passione per la fotografia e la curiosita’ l’hanno portata a fotografare prima il teatro e lo spettacolo come quello firmato da Oreste del Buono e il Living Theatre nel ’68.

Nel ’69 pubblica per Einaudi ” Morire di Classe”le sue fotografie e quelle di Berengo Gardin denunciano le condizioni di vita inaccettabili delle persone ricoverate negli ospedali psichiatrici. Le loro fotografie servirono piu’ di tanti convegni a diffondere la consapevolezza della disumanita’ di quei luoghi, e

si arrivo’ all’approvazione della legge 180, detta anche legge Basaglia, a favore della chiusura dei manicomi.

Tra gli anni ’60 e ’70 ritrae molti personaggi della cultura , Moravia, Lalla Romano, Camilla Cederna, Calabresi e tanti altri.

E poi tutte le manifestazioni degli studenti e degli operai la vedevano in primo piano, come le manifestazioni delle donne. E mentre documentava i movimenti e i fermenti sociali nei primi anni settanta pubblicava anche ” Mondo Cocktail” la realta’ borghese dei Cocktail party milanesi.

Nel ’78 usci’ poi per Mazzotta il suo libro fotografico ” Forma di donna”fotografie di nudo femminile : scatti di una visione nuova sul corpo della donna,

a differenza degli sguardi maschili improntati all’erotismo, l’occhio di Carla era alla ricerca di un’affascinante armonia delle forme.

Carla Cerati e’ stata tante volte ospite a Radio Popolare a raccontarci con grande generosita’ la sua esperienza professionale che era anche la sua grande

passione e siamo piu’ che mai orgogliosi di avere le sue fotografie a impreziosire il nostro calendario 2022 e per questo siamo molto grati alla figla Elena

che custodisce con amore il suo archivio e ha donato a Radio Popoalre le belle fotografie che ci accompagneranno per tutto l’anno.

Il Calendario e’ in vendita da Garabombo In piazza Mario Pagano a Milano a 20 euro. Se poi abitate lontano e non potete venire a Milano vi ricordiamo che potete anche scrivere ad abbonamenti@radiopopolare.it e ve lo spediamo a casa.

Ricordate che il Calendario e’ si un oggetto prezioso e raffinato, ma e’ anche un modo per sostenere Radio Popolare