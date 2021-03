Assunzioni in ATM: oltre 600 posizioni aperte

È partita una campagna straordinaria di assunzioni per ATM, l’azienda di trasporto locale per la città di Milano, con oltre 600 posizioni aperte per quest’anno: 260 conducenti, 70 manutentori, 44 agenti di stazione, 50 tra ingegneri e professionisti dell’automazione per lo sviluppo dei software e dei sistemi di rete. Nel sistema di selezione particolare attenzione alle donne, che sono anche al centro della campagna di informazione e reclutamento, con immagini di manutentrici, macchiniste e ovviamente tranviere. Le assunzioni puntano al superamento della fase di crisi determinata dal Covid per guardare al cambiamento della domanda di mobilità e sviluppo tecnologico. Per candidarsi bisogna rivolgersi al sito www.lavorareinatm.it dove si può inserire il proprio curriculum e verificare le tempistiche e le modalità.