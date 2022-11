Ascolta, bellissima Márcia: la graphic novel di Marcello Quintanilha

Coconino Press ha da poco pubblicato la graphic novel che ha vinto il Fauve d’Or, cioè il premio come migliore album dell’anno, al festival di Angoulême 2022. Si tratta di “Ascolta, bellissima Márcia” dell’autore brasiliano Marcello Quintanilha [Marselo kintanija], già premiato al festival nel 2016 per il miglior giallo a fumetti con Tungsteno, pubblicato in Italia da Edizioni BD.

Quintanilha, che vive a Barcellona da 20 anni, ha sempre amato il ritmo dei thriller, il modo in cui sanno dosare la tensione narrativa per trascinare il lettore nel racconto, raccontando allo stesso tempo scorci della società contemporanea. Anche in “Ascolta, bellissima Marcia”, le inquadrature e la costruzione del racconto riprendono alcuni elementi caratteristici del giallo, che qui si fonde con una storia di amore e relazioni familiari su sfondo di malavita e traffici nelle favelas di Rio.

Márcia, la protagonista, è un’infermiera che prende la vita come viene, lavora in un ospedale della città e abita nella favela, dove lo Stato è assente e la convivenza con le gangs è inevitabile. Ha un compagno e una figlia, Jaqueline, avuta da un altro uomo, con cui ha un rapporto che definire intenso è dire poco. Ribelle, frivola e intrattabile, rimarrà invischiata in una brutta storia di criminalità, costringendo sua madre a prendere una decisione difficile pur di salvarla.

Anche se la storia è condita da una buona dose d’ottimismo e di comicità ed è profondamente dolce, in certi momenti, questo romanzo è come un pugno nello stomaco. Perché racconta con naturalezza delle situazioni che a noi europei possono sembrare surreali ma che sono molto reali in Brasile, perché presenta una società dove la violenza fa parte integrante della vita di tutti i giorni e anche per i disegni dai colori acidi e aggressivi. I protagonisti hanno la pelle viola o blu, il cielo è verde o giallo e il tratto leggero, l’economia dei contorni, mettono ancora più in risalto questi colori intensi e i corpi non canonici dei personaggi. Un modo, per l’autore, di materializzare la metafora di un Brasile contemporaneo scollato dalla realtà, quello di Bolsonaro e dei no-vax per cui reale e finzione si confondono continuamente.

L’autore non usa i riquadri per le vignette e sfrutta le prospettive deformate, i testi o le onomatopee per creare una fluidità di lettura mentre il colore e le espressioni, anche dure, dei personaggi amplificano le emozioni e animano la storia. Creando così un graphic novel palpitante, che ha come collante l’amore che provano l’uno per l’altro, ciascuno a suo modo, i tre protagonisti.

E scegliendo come colonna sonora un vecchio classico brasiliano, Ascolta, bellissima Márcia, appunto, che offre alla protagonista l’occasione di pensare alla sua vita in modo diverso. Perché l’arte, Quintanilha ne è convinto, può davvero cambiare la vita delle persone.