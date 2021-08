Arriva la class action sui rider

E’ sui rider la prima class action in materia di diritti del lavoro in Italia: Nidil, Filt e Filcams della Cgil denunciano al tribunale di Milano l’accordo stipulato tra l’associazione di categoria delle aziende di consegna cibi a domicilio Assodelivery e il sindacato di destra Ugl, già giudicato discriminatorio e antisindacale dal tribunale di Bologna. Il caso era nato da un rider di Deliveroo che si era rifiutato di sottoscrivere il contratto e che per questo era stato licenziato. Aveva ragione lui, dice il tribunale di Bologna, perché quell’accordo tra Ugl e Assodelivery è discriminatorio e antisindacale. Ora la Cgil vorrebbe estendere questa possibilità a tutti i rider, mentre il Tar di Roma ha già dichiarato nullo il contratto. Intanto stanno per scadere i termini perentori con cui la Procura di Milano ha intimato alle aziende di assumere almeno a tempo determinato 60mila rider, finora solo Just Eat ha iniziato le procedure. Ai microfoni di Radio Popolare Silvia Simoncini, segretaria nazionale del Nidil, intervistata da Claudio Jampaglia.