Apperò, le app che aiutano a vivere meglio. Anche d’estate: PACKKING

Bentrovati alla seconda puntata della rubrica dedicata alle app utili per la vita di tutti i giorni. Siamo in estate ed è arrivato il momento di partire. Non so voi, ma io non soltanto odio fare le valigie, ma sono discretamente imbranato. Diciamo che raramente quando apro il bagaglio a destinazione dentro trovo tutto quello che serve, ma tipo che vado al mare e ho dimenticato il costume e la crema solare. Ecco quindi che la app di oggi, che si chiama PACKKING, viene in aiuto di quelli che tendono a dimenticarsi cosa portare e ti crea in automatico delle liste di cosa mettere in valigia sulla base di pochi parametri di ingresso.

Entriamo nel dettaglio: occorre innanzitutto dare un nome al viaggio. Esempio: “gita al mare“. Si inserisce il numero di notti di permanenza ed il periodo (ovviamente cambia poi la lista se scelgo luglio o dicembre); vanno poi messi il sesso della persona per cui si sta facendo il bagaglio e la modalità di trasporto (auto, aereo ecc.). Poi si sceglie il meteo previsto all’arrivo e l’utilizzo dei bagagli. Ad esempio: essenziali, nuoto, fotografia, bambini e via così. E infine si pigia il pulsantone arancione “progetta la mia lista di bagagli”. Ed eccola: calzini, cappello, cappotto, occhiali da sole: la app vi mostra la lista che è personalizzabile, inserendo le note per ogni oggetto, e che è già divisa per sacchetti virtuali: vestiti, igiene, salute, documenti eccetera.

Anche su Packking c’è una versione a pagamento, che costa solo 3 euro, e che aggiunge qualche funzionalità non fondamentale, come la possibilità di esportare la lista in PDF, salvare in rete le informazioni (sai mai che perdi il telefono e vuoi recuperare le tue liste), e ovviamente permette di non vedere la pubblicità.

Questa era PACKKING, disponibile per terminali Android e iOS.