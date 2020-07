Apperò, le app che aiutano a vivere meglio. Anche d’estate: HOMEEXCHANGE

Cari ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata della nostra rubrica dedicata alle app utili per la vita di tutti i giorni. E visto che siamo in un’estate un po’ diversa dalle precedenti, oggi parliamo di un’app che permette di viaggiare per un anno intero con solo 130 euro. Davvero low budget. L’app si chiama HOMEEXCHANGE, letteralmente ‘scambio casa’, e i suoi iscritti formano una community di viaggiatori che condivide un’idea di vacanza alternativa, sostenibile e molto social perché, di fatto, chi fa parte di HOMEEXCHANGE scambia la propria casa con quella di un altro iscritto.

HOMEEXCHANGE ha un’interfaccia semplice: è sufficiente registrarsi, descrivere alla community la propria abitazione e indicare i periodi in cui si è disponibili a scambiarla; poi scegliere la destinazione di viaggio e partire. Gli iscritti non scambiano denaro tra loro: i 130 euro di abbonamento annuale alla piattaforma si pagano solo una volta concordato il primo scambio, e basta un solo abbonamento per tutto il gruppo o la famiglia in partenza.

Navigando sulla app è possibile cercare tra 400.000 case sparse per mondo. Ma visto che questa è l’estate del turismo di prossimità, abbiamo cercato cosa c’è vicino a noi: nelle prossime settimane in Italia sono disponibili circa 3.000 case.

Abbiamo anche circoscritto la ricerca per la settimana di Ferragosto. Sull’app di HOMEEXCHANGE è possibile scegliere se preferiamo una casa isolata, munita di parcheggio, oppure con giardino o addirittura piscina. In Liguria per esempio abbiamo trovato quella di Maria Luisa, sul mare di Noli: ha il terrazzino e può ospitare fino a 5 persone. Maria Luisa cerca a sua volta uno scambio per Firenze.

A Gallipoli, in Puglia, abbiamo trovato il monolocale di un certo Luca, libero a agosto e a settembre. All’Isola del Giglio, di fronte a Orbetello, c’è la casa sul mare per 4 persone di Andrea. E sulle colline toscane, a Poggibonsi, un altro Andrea offre la sua casa, che è parte di ex monastero medioevale e che ha ristrutturato personalmente: può ospitare fino a 11 persone e ha un giardino per rilassarsi.

Questa era HOMEEXCHANGE, disponibile per Apple ed Android, e anche da PC sul sito ufficiale.