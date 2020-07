Apperò, le app che aiutano a vivere meglio. Anche d’estate: ALLTRAILS

Benvenuti a questa nuova rubrica dedicata alle app utili per la vita di tutti i giorni. E visto che siamo in estate, e finalmente si può uscire di casa, oggi vi parliamo di un’applicazione particolarmente utile per chi vuole andare a camminare ed esplorare i dintorni. Pronti? La app si chiama ALLTRAILS e funziona così: ci si registra ed è possibile scegliere tra inserire una località arbitraria (ad esempio Cosenza), o geolocalizzarsi. Attenzione che se per esempio scrivete Verona, la app vi mette prima quella del New Jersey che quella del Veneto.

Comunque, una volta scelto il luogo di interesse la app ALLTRAILS vi mette a disposizione i “trails”, ovvero i sentieri, presenti nella zona da voi scelta, che possono essere ordinati per difficoltà, per prossimità o per il numero di recensioni da parte di chi è già stato a percorrere il singolo percorso. Dentro ogni sentiero trovate descrizione, mappa, eventuali giudizi da parte di chi ci è già stato e anche le previsioni del tempo. Giusto per avere tutto in un’unica schermata.

Tra le altre funzionalità interessanti di ALLTRAILS: il tasto “RECORD”, per registrare il proprio percorso (tempi e modalità di percorrenza), la possibilità di farsi guidare verso il sentiero scelto da un navigatore esterno, come Waze o Google Maps, e la possibilità di avere segnalazioni mirate anche per chi fa Running, Mountain Bike o per esempio Bird watching.

C’è anche una versione a pagamento, che costa 30 euro l’anno, con funzioni Premium come per esempio la possibilità di scaricare le mappe per la consultazione offline; interessante se considerate che non sempre il cellulare prende nei boschi o in montagna.

Questa era “ALLTRAILS”, disponibile per iOS ed Android.