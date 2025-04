“Amadou! Saremo sempre insieme… Con te, ovunque andrai.” Il saluto di Manu Chao

Omaggio globale all’artista maliano morto venerdì. La nostra intervista ad Amadou & Mariam

Migliaia di persone si sono radunate a Bamako domenica 6 aprile per dare l’ultimo saluto al cantante e musicista Amadou Bagayoko del leggendario duo Amadou & Mariam.

Amadou è morto venerdì all’età di 70 anni.

Su Instagram Manu Chao, che aveva prodotto il loro album “ Dimanche a Bamako”, ha scritto “ Amadou! Saremo sempre insieme… Con te,ovunque andrai. Mariam e tutta la famiglia, il vostro dolore è il mio dolore. Vi voglio bene “

In prima pagina Libération ha titolato oggi “ Amadou lascia Mariam sola sul palco”. Perché Amadou e Mariam è stata una grandissima storia d’ amore. Si sono conosciuti negli anni 70 nella scuola per giovani ciechi a Bamako.

” Se n’è andato così. Da ora in poi, resterò sola nella vita” ha detto ieri la moglie Mariam.

Nel 2024 hanno festeggiato i 48 anni di carriera e di matrimonio con “ La vie est belle “, un Best Of che riguarda gli ultimi due decenni, quelli a partire da Dimanche à Bamako, l’album del 2004 prodotto da Manu Chao, che dalla prima notorietà fuori dall’Africa occidentale conquistata negli ultimi anni novanta (Radio Popolare li aveva presentati ad Extrafesta nel 2000) li portò al grande successo internazionale.

Le loro canzoni parlano di Pace e di amore, di gioia di vivere, delle belle domeniche a Bamako, della fortuna di viaggiare e conoscere nuove persone. Hanno cantato la bellezza dell’ Africa e denunciato la corruzione e l’ abuso di potere nei paesi africani.

Il 17 ottobre scorso, in occasione dell’uscita del loro album “ La vie est belle”, Chawki Senouci li ha intervistati per Jack. L’intervista è andata in onda il 5 novembre 2024.

Questi 48 anni di amore e carriera insieme sono un evento importante. Qual è il segreto di questa longevità?

Amadou: Il segreto di questa longevità è che abbiamo più o meno le stesse passioni, facciamo musica insieme. E poi siamo sposati, abbiamo dei figli, quindi ci ascoltiamo a vicenda, tutto qui. Ed è questo che fa andare avanti.

Mariam: Il segreto della nostra vita è quello che ha detto lui, abbiamo figli, siamo sposati, facciamo musica insieme, ci ascoltiamo, ci amiamo. A volte ci sono problemi, ma riusciamo a risolverli, questo è il segreto.

Per il vostro best of, La vie est belle, qual è stato il criterio per scegliere i brani dal vostro immenso repertorio?

Amadou: Il criterio è stato molto semplice: ci siamo basati sui brani che abbiamo suonato nel corso degli anni e che sono rimasti impressi nella mente delle persone. È questo che abbiamo pensato nel metterli insieme per farne un best-of. E poi ci sono soprattutto le persone che sono venute a fare le selezioni con noi, come Mathieu Chégui, Damon Albarn, Manu Chao, è con loro che abbiamo messo insieme tutto questo per farne un best-of.

C’è un singolo di successo che ha anticipato il progetto, si chiama Mogolu, che in Bambara significa gente. Che messaggio volevate trasmettere con Mogolu?

Mariam: Mogolu significa gente in Bambara. Ed è quello che abbiamo fatto nel tempo. Ci siamo incontrati a Mogolu, viaggiando, incontrando la gente, abbiamo cambiato le nostre idee negli incontri, questo è quello che diciamo in Mogolu. Quando si viaggia, si prende la barca, si prende l’aereo, si prende il treno, si prende la macchina,si fanno molte cose con le persone, ecco perché abbiamo composto Mogolu, per cantare di questo, in modo che la gente possa sapere cosa facciamo.

Nonostante tutto quello che sta succedendo nel mondo, avete intitolato il vostro album “La vie est belle” (La vita è bella), quindi non avete mai perso il vostro ottimismo?

Sì, perché dobbiamo ricordare a tutti che la vita è bella, che non ha senso distruggere questa bella vita, che possiamo fare un passo indietro, dire a noi stessi che vale la pena di essere vissuta, e che dobbiamo ricordarlo alle persone. La canzone è sempre lì per ricordarlo alle persone, così quando la ascoltano, loro stessi possono dire “ah sì, è vero”. Così li mette sulla buona strada, una buona strada che li aiuta a capire che è qualcosa di prezioso, che non si deve perdere.

Mariam: Non si può stare sempre nei guai, a volte bisogna essere felici, questo è quello che diciamo alle persone. Il nostro messaggio è pace, comprensione, gioia. Le persone devono essere in grado di unire le mani per lavorare insieme, essere gioiose, tutto qui.

Ma in questa compilation non ci sono solo cioccolatini, avete messo “Ce n’est pas bon”, che è un manifesto contro tutti i mali che purtroppo esistono in Africa.

Amadou: Sì, è quello che diciamo, che le nostre canzoni sono lì per ricordarlo alle persone, quindi non è una cosa buona, è un comportamento, le persone promettono cose, non riescono a mantenerle. La gente promette anche alle elezioni che farà questo, farà quello, ma una volta al potere è tutto finito. Quindi chiediamo alla gente di rispettare le persone, di rispettare la gente, di rispettare le aspirazioni del popolo. Tutti sanno che nessuno vuole i corrotti, la demagogia, sappiamo che non vanno bene. Noi parliamo di ciò che non va bene, di ciò che non va bene in generale e di ciò su cui tutti sono d’accordo. Questo è quello che diciamo.

Avete iniziato a cantare insieme una canzone chiamata Tere La Sebin, che sensibilizza sulle condizioni di vita delle persone non vedenti. Potete parlarci dell’inizio di questo periodo?

Mariam: Tere La Sebin l’ho composta all’epoca in cui eravamo all’Istituto per giovani ciechi, ero un’allieva lì, prima che Amaru ci andasse. Sono stata io a comporla per sensibilizzare le persone. Perché all’epoca la gente nascondeva i propri figli, si vergognava dei propri figli perché erano ciechi. Così l’ho composta perché le persone potessero venire con i loro figli all’Istituto, e da quando l’ho composta, abbiamo fatto teatri, orchestre, così le persone hanno iniziato a venire con i loro figli.

Volevo raccontare che la sfiga non è iniziata solo con me, è il destino in poche parole. La gente non lo capiva, all’epoca non considerava i ciechi come tali. Da quando l’ho scritta, ha avuto molto successo, tutti hanno portato i loro figli. Non è che fossi infelice, non era così. Mio padre era preside, faceva di tutto per me e io ero il membro più amato della mia famiglia. Così, quando l’ho composta, Amadou è venuto a cercarmi lì, abbiamo unito gli sforzi, abbiamo creato un’orchestra con persone cieche e vedenti. L’orchestra si chiamava Eclipse. Abbiamo fatto teatri, sono venuti insegnanti, ammiratori, molte persone sono venute con i loro figli, e altre sono venute con i loro insegnanti. Sono venuti tutti all’Istituto per giovani ciechi, così abbiamo continuato. È stato un grande successo, abbiamo creato laboratori, abbiamo fatto tinture, io stessa ho fatto alcune tinture. Ho insegnato agli altri a cantare e a ballare, ha avuto molto successo.

Lo fate ancora? Aiutate ancora i ciechi?

Mariam: Abbiamo iniziato a farlo qualche tempo fa, facevamo un festival chiamato Paris Bamako. La gente veniva a Parigi da tutto il mondo per vederci. Facevamo concerti per dare soldi all’Istituto per giovani ciechi, per costruire collegi, per comprare materassi, ogni genere di cose.

Ma al momento non lo stiamo facendo.

Amadou: Iin momenti come questi, visto che siamo molto presenti sulla scena internazionale, non abbiamo spesso la possibilità di tornare in Mali per organizzare dei festival. Con l’insicurezza che c’è ovunque, non possiamo portare gente. In quel festival abbiamo portato gente dall’Europa per andare a suonare in Mali per dare il loro sostegno all’Istituto per giovani ciechi. Ma ora non è un buon momento, per cui ci siamo un po’ calmati. Ma questo non significa che sia finita. Ogni volta che possiamo aiutarli, portiamo le persone a visitare l’Istituto. Giriamo filmati lì, continuiamo a fare molte cose per far luce sull’Istituto.

Il Mali è sempre stato la patria di grandi musicisti africani e mondiali. Ci siete voi, Toumani Diabaté, Ali Farka Touré. C’è anche una nuova generazione che sta emergendo?

Mariam: Sì, c’è sempre una nuova generazione. Il figlio di Toumani Diabaté, Sediki, suona già la koura. Ci sono molte persone che fanno che suonano la koura, ma in realtà Toumani, non so come dire, ha fatto tutto. È stato bravo. Era gentile, ha davvero insegnato alle persone a suonare la koura.

Amadou: Sì, c’è una nuova generazione in arrivo. Forse non alla stessa altezza dei padri, ma c’è una successione. E questa professione è qualcosa in cui si cresce a poco a poco. Così, Ali Fakatouré ha suo figlio, che è lì. Per quanto riguarda Toumani, non solo suo figlio, ma anche suo padre suonava la koura. Quindi non c’è nessun problema, verranno sempre sostituiti perché sono figli della milizia,

accettano e cercano di seguire le orme del padre.

Una curiosità: quando scrivete le canzoni, le scrivete insieme o separatamente?

Amadou: Il processo creativo prevede che ognuno faccia da sé, ognuno è per conto proprio. Mariam scrive le sue canzoni di notte. Anch’io scrivo le mie canzoni, poi ci incontriamo per lavorare insieme. Poi ci sono volte in cui lo facciamo direttamente sul posto. Per esempio, nel caso dei featuring. Se dobbiamo suonare con due artisti, se ci mandano i brani, ci lavoriamo direttamente insieme.

L’uscita di La vie est belle segna anche il ventesimo anniversario di un altro album emblematico, Dimanche à Bamako, che ha suggellato la vostra collaborazione e amicizia con Manu Chao.

Amadou: Sì, in effetti, è stato allora che Manu Chao è entrato nelle nostre vite. (11:57) Poi abbiamo lavorato insieme, abbiamo mixato i brani, quelli di Manu Chao e i nostri. Il risultato è stato Dimanche à Bamako. È stato da Dimanche à Bamako in poi che la porta si è spalancata e ci ha portato qui. Sono passati 20 anni. Da allora, le cose sono andate bene. Abbiamo avuto molte grandi opportunità, molte buone occasioni di affermarci e di viaggiare dappertutto, di fare molti festival di tutte le dimensioni, che si tratti di rock, blues, jazz, pop. È stata una grande fonte di speranza per noi. Ci ha aperto molte porte. Ora siamo praticamente in tutto il mondo.

Questa compilation dei vostri migliori successi lascia spazio anche a nuovi brani. C’è l’afropop, c’è l’electro, c’è sempre questa ricerca di nuovi suoni per stare al passo con i tempi, per farsi ascoltare dalle nuove generazioni.

Amadou: Sì, certo, cerchiamo sempre di cambiare. Ogni volta che facciamo un album, proponiamo qualcosa di nuovo, non vogliamo rimanere sempre nella stessa posizione. Cerchiamo anche di trovare altri giovani che possano aderire alla nostra musica con suoni che li interessano. Quindi, in ogni album che facciamo, cerchiamo di portare cose nuove in modo che sia un buon lavoro.