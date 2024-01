Alviero Martini, le borse di lusso made in Italy fatte da operai sfruttati

PlayStop Quel che resta del giorno di giovedì 18/01/2024 I fatti più importanti della giornata sottoposti al dibattito degli ascoltatori e delle ascoltatrici.

PlayStop Esteri di giovedì 18/01/2024 Nella puntata di oggi lo scontro a distanza tra Israele e Iran e le divisioni all’interno dei democratici ( Roberto Festa ) - Ecuador, assassinato a Guayaquil il procuratore César Suárez indagava su attacco a Tv e sui rapporti tra Narcos e politica ( Alfredo Somoza) - Germania, le ragioni del crollo economico con Walter Rahue - World Music. Dall’esilio il nuovo album di Ramy Essam, l’artista protagonista della Rivoluzione di Piazza Tahrir ( Marcello Lorrai )

PlayStop Muoviti Muoviti di giovedì 18/01/2024 Quando le prime luci della sera… no, non è l’incipit di un romanzo. E’ l’orario in cui va in onda “Muoviti, muoviti” la trasmissione che vi accompagna nel rientro a casa dopo una giornata di lavoro, di studio o di semplice e puro fancazzismo (voluto o subito). Il racconto dei fatti principali della giornata, le piccole notizie che assurgono a tema di interesse generale, gli argomenti più dibattuti sui social, l’andamento del primo anno scolastico in presenza post-Covid, le elezioni (amministrative e del Presidente della Repubblica ma anche quelle dei consiglieri di condominio nel caso…), il presente e il futuro dell’atletica leggera dopo i successi di Tokyo. Tutto questo e molto altro lo trovate in “Muoviti muoviti” dalle 17.30 alle 19 dal lunedì al venerdì su Radio Popolare con Davide Facchini, Luca Gattuso e Marta Zambon.

PlayStop Playground di giovedì 18/01/2024 A Playground ci sono le città in cui abitiamo e quelle che vorremmo conoscere ed esplorare. A Playground c'è la musica più bella che sentirai oggi. A Playground ci sono notizie e racconti da tutto il mondo: lo sport e le serie tv, i personaggi e le persone, le ultime tecnologie e le memorie del passato. A Playground, soprattutto, c'è Elisa Graci: per un'ora al giorno parlerà con voi e accompagnerà il vostro pomeriggio. Su Radio Popolare, da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 17.30.

PlayStop ABNE ep.3 - Indagine sul welfare studentesco e l’emergenza abitativa A Brave New Europe – Voyager è un progetto di Slow News, Percorsi di Secondo Welfare, Internazionale, Zai.net, La Revue Dessinée Italia e Radio Popolare, co-finanziato dall’Unione Europea. Le redazioni e le pubblicazioni, le autrici e gli autori lavorano in maniera indipendente dalle istituzioni europee e sono i soli responsabili dei contenuti di questo progetto, che riflettono i nostri punti di vista. La Commissione Europea non è in alcun modo responsabile di come verranno utilizzate le informazioni contenute in questo progetto. In studio a Poveri Ma Belli Tommaso Di Pierro e Edoardo Berritto, due giovani reporter di Zai.Net, parlano di welfare studentesco e della crisi abitativa per gli studenti universitari

PlayStop Sapore Indie 16 - 18/01/2024 1. The Oranges - Junodream 2. No Restriction (Remix) - Aim, Souls of Mischief 3. Troppo Forte - Cosmo 4. Barley - Water From Your Eyes 5. Spaces - Pale Blue Eyes 6. Diluvio (feat. Fight Pausa) - Massimo Pericolo 7. New Try (Binary Digit Remix) - Kick 8. All My Life - Tropea 9. Chosen to Deserve - Wednesday 10. Death By Entertainment - Sam Akpro 11. Sabato - Bluem

PlayStop Jack di giovedì 18/01/2024 Per raccontare tutto quello che di interessante accade oggi nella musica e in ciò che la circonda. Anticipazioni e playlist sui canali social di Matteo Villaci.

PlayStop Considera l’armadillo di giovedì 18/01/2024 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali in onda alle 14.00 che oggi ha ospitato Sara D'Angelo e Roberto Manelli della @Rete degli animali liberi, di @progetto Cuori Liberi, di @Porcikomodi, @Vitadacani per parlare della mobilitazione per chiedere al Ministero della salute di difendere il valore di vita e di cultura dei Rifugi, ma anche di @Essere Animali e di #Viva las vegan domenica 21 a Milano

PlayStop Poveri ma belli di giovedì 18/01/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Cult di giovedì 18/01/2024 Oggi a Cult: Alessandro Lussiana e Massimo Somaglino in "Due padri", la lettura scenica in Auditorium Demetrio Stratos il 23/1/2024; il regista Francesco Munzi sul doc "Krypton"; il direttore di MittelFest, Giacomo Pedini, sul progetto "Inabili alla morte"; la rubrica di lirica di Giovanni Chiodi...

PlayStop Tutto scorre di giovedì 18/01/2024 Sguardi, opinioni, vite, dialoghi ai microfoni di Radio Popolare.