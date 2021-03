Addio all’ex sindaco Carlo Tognoli. L’intervista rilasciata a RadioPop nel 2019

L’ex sindaco di Milano Carlo Tognoli è morto oggi all’età di 82 anni. Vogliamo ricordare il sindaco socialista Tognoli, Ministro del Turismo e dello Spettacolo nei governi Andreotti VI e VII e prima ancora Ministro per i Problemi delle Aree Urbane nei governi Goria e De Mita con l’intervista che aveva rilasciato a Diana Santini in occasione dell’anniversario dell’inaugurazione della linea verde a Milano.

Cosa fu per la città l’inaugurazione di quella linea della metropolitana?

Era la linea interstazionale. Univa tra di loro le diverse stazioni delle Ferrovie dello Stato. Aveva un’importanza notevole. In precedenza c’erano i tram che collegavano le stazioni ferroviarie e con la linea verde è arrivata la metropolitana a fare da collegamento.

Io poi ho partecipato ad altre inaugurazioni successivamente, sempre della linea verde. Ricordo, eravamo già negli anni ’70, il prolungamento per Cologno Monzese e quello per Gessate, che era il punto più lontano dalla città e che caratterizzava la linea verde sotto un altro profilo. Era interstazionale, ma anche la vera linea di collegamento tra Milano e il suo hinterland, che costituisce il contenuto di una città metropolitana. E questa è l’importanza della linea verde.

Oggi come si muove il sindaco Tognoli? La prende la metropolitana?

La prendo spesso, anche perché sto vicino a Piazzale Abbiategrasso e per me è comodo andare verso il centro con la verde. Non prendo solo quella, prendo anche il 15, ma la verde mi è molto comoda perchè ha il vantaggio di essere più veloce di un tram, come tutte le metropolitane.

E la bicicletta l’ha abbandonata?

La bicicletta non posso più prenderla per l’età. Ho superato gli 80 e in bici non vado più. Le prime piste ciclabili sono state realizzate quando ero sindaco.

Come sta oggi Milano dal punto di vista della mobilità?