Addio al cantautore, scrittore e maestro del fumetto Gianfranco Manfredi

Il Verziere di Leonardo di sabato 25/01/2025 L’intensivo che tende al sostenibile dell’azienda Enrico e Antonio Boselli di Pieve Fissiraga, in provincia di Lodi. Siamo stati in questa storica cascina della Bassa lombarda dove si allevano vacche, e dove, anche grazie ai robot, migliora la qualità della produzione di latte e il benessere degli animali. Ci ha accompagnato la Casa dell’Agricoltura di Milano in un corso di aggiornamento per agronomi dell’Ersaf, l’Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo e Forestale della Lombardia. Il caffè del mare. Franca Roiatti dal Mozambico racconta un progetto dell’Aics, l’Agenzia italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, sta valorizzando la rara specie ibo dell’arbusto da cui si ricava la bevanda scura più diffusa al mondo. Si tratta anche di un presidio Slow Food. Verso il congresso mondiale dei risicoltori biologici. Per Le Parole dell’Agroecologia il professor Stefano Bocchi dell’Università Statale di Milano è in India, a Nuova Delhi e nelle sue campagne. Crescono i consumi di mango in Europa e Nord America, quindi le coltivazioni intensive nei paesi produttori, come il Messico. Anche la criminalità investe su questo frutto esotico. Sentiremo Alfredo Somoza. Per le Storie Agroalimentari di Paolo Ambrosoni sentiremo la recensione del libro Patate su Marte di Stefania De Pascale sugli esperimenti per consentire la produzione di alimenti sulle stazioni spaziali.