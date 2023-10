Abbonaggio 2023: la festa di ringraziamento

L’abbonaggio è stato un successo, grazie a voi! Bisogna festeggiare insieme!

Sabato 21 ottobre, a partire dalle 19:45 l’auditorium Demetrio Stratos si trasformerà in una dance hall dove produrremo una coreografia sulle note del pezzo “Radio Pop, Mon Amour” che sentite in onda in questi giorni. E poi al termine del balletto, la musica giusta, miscelata da Paolo Minella. Rinfresco-aperitivo garantito per tutti e, a rinforzo, l’Ape Bedda con cibi siciliani e birre di Radio Pop.

Purtroppo i 16mila e oltre abbonati non ci stanno tutti, quindi occorre prenotarsi scrivendo a prenotazioni@radiopopolare.it