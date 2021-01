A Lodi le statue parlano. E sono contro la didattica a distanza

“La dad ti imbalsama”. Si legge scritto pennarello su carta sotto la statua di Paolo Gorini, l’inventore del metodo di conservazione di cadaveri noto come “pietrificazione”. È stata la prima statua di Lodi a prendere voce, una decina di giorni fa.

“All’ennesimo rinvio del rientro in classe abbiamo deciso di muoverci”. Così spiega Cristina che insieme a un gruppi di amiche, alcune mamme come lei di ragazzi in dad, altre legate al mondo della scuola, hanno deciso di mettere in atto una protesta ironica e spontanea.

Ogni mattina una statua con un cartello e una foto, che rimbalza sui social e sulle chat di sempre più lodigiani. E nel frattempo hanno detto la loro le statue di Barbarossa, Mazzini, i leoni davanti al Duomo. E poi un Vittorio Emanuele anti-dad che esorta: “La scuola risorga”.