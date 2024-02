A Ceremony of Colors, il progetto di Giuseppe Califano al Suggeritore Night Live il 19 febbraio

Lunedì 19 febbraio 2024 alle 21.00 il Suggeritore Night Live ospita un appuntamento speciale: Giuseppe Califano, storico collaboratore del quotidiano culturale di Radio Popolare Cult, presenta l’ultima tappa del suo progetto musicale “A Ceremony of Colors”.

“Celebrare i colori, celebrarne il mistero. Come in un’antica cerimonia pagana. Immergersi dentro di loro, diventare loro. Raccontarne la forza, la meraviglia e il terrore. I colori sono custodi di ulteriorità, di significati lontani; i colori sono porte, porte visibili che conducono in luoghi invisibili, guardiani eterni di metafore che ci percorrono da sempre”.

“A ceremony of colors” nasce come un itinerario attraverso 3 colori: il blu, il giallo, il rosso, ed è diviso in 3 EP, pubblicati separatamente. Ogni EP è composto da 3 brani e da una traccia audio introduttiva affidata alla voce dell’attore Igor Loddo.

Classe 1980, Giuseppe Califano è un compositore, pianista e direttore d’orchestra con più di 20 milioni di ascolti che affianca alla classica carriera sul palco (che lo porta ad esibirsi in oltre 100 concerti all’anno) quella di compositore per cinema e teatro e la scrittura di opere per piano solo che lo hanno portato ad approdare nelle playlist internazionali di streaming con le opere pubblicate via INRI CLASSIC / Metatron. Il suo percorso annovera collaborazioni con il Nieuw Ensemble di Amsterdam, Hesperia ensemble, As.Li.co. e la Don Bosco Youth Orchestra di El Salvador. Collabora con l’Orchestra Milano Classica, il Festival Milano Musica, l’Accademia del Teatro alla Scala e il progetto OperaDomani del Teatro Sociale di Como. È Maestro del coro dei 200.com per il Teatro Sociale di Como e secondo maestro del Coro da camera Hebel. Dal 2021 è ambassador italiano del format internazionale Candlelight. Nella primavera del 2025 debutterà con “Peter Pan”, la sua prima opera lirica.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it, o telefonando, dal lunedì al venerdì, allo 02 39241409 tra le 8.00 e le 18.00.

Foto | Pagina Facebook di Giuseppe Califano