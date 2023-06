“Un nido di nebbia”, la graphic novel sul “groviglio goffo” dell’adozione

Iniziando a leggere Un nido di nebbia, il graphic novel di Andrea Voglino e di

Ariel Vittori sulla storia di una famiglia adottiva a cavallo tra Italia e Sud

America, è facile lasciarsi avvolgere dai disegni delicati, ammorbiditi dall’uso

parsimonioso delle linee di contorno e dai colori, caldi e pastello. Ma come

già lascia intuire il titolo, questa non è una storia tutta rose e fiori, anzi. Lo

stile scelto dagli autori riesce a rendere quasi poetici persino gli appuntamenti

infiniti e le lungaggini burocratiche che costellano il percorso a ostacoli di una

coppia di italiani decisi ad adottare un bambino. Ma è lo stesso stile che

rende ancora più dolceamara la storia di questa famiglia in costruzione, che

affronta alti, bassi e voragini che rischiano di inghiottire tutto. In una ricerca di

equilibrio che in fondo non esiste davvero in nessuna famiglia.

Davide e Valeria incontrano il loro futuro figlio Gabriel in un’imprecisata

grande città dell’America Latina. Dove saranno costretti a rimanere per oltre

cinque mesi prima di poter ripartire per l’Italia. Un vero travaglio che è anche

un momento in cui scoprono, anche se superficialmente, aiutati da uno

spagnolo maccheronico, le abitudini di Gabriel, i suoi pochi punti di

riferimento e un mondo fino ad allora sentito come lontanissimo. I loro

pensieri, dubbi, angosce e speranze sono raccontati in parallelo durante tutto

il romanzo mentre, all’inizio, la voce di Gabriel non si sente. Gli autori hanno

utilizzato benissimo delle pagine senza dialoghi per rendere con i disegni

quel misto di disagio, tensione e aspettative che caratterizza tutti i nuovi

incontri e i nuovi inizi. Ma anche i traumi passati e i sentimenti confusi di un

bambino che non sa esprimere le sue paure e sta per lasciare quello che ha

sempre considerato la sua casa. Affidato a degli sconosciuti che sono i suoi

nuovi genitori, in un paese diverso, con una cultura e una lingua che dovrà

imparare da zero.

È solo nei capitoli successivi che anche Gabriel troverà la sua voce. Colorata

di verde, un po’ acida, come il colore dei suoi ricordi e la forza di una rabbia

adolescenziale tagliente, che ha delle radici ben più profonde.

Senza fronzoli né idealizzazioni, questo romanzo a fumetti cerca di districare

quel “groviglio goffo” che è la storia di tante famiglie adottive, siano esse nate

vicino o lontano da casa. Un percorso che, nella maggior parte dei casi,

permette di creare qualcosa che va ben “oltre la semplice somma di tre

solitudini” e a cui non si può mai davvero mettere un punto finale. Un

messaggio che i due autori hanno voluto trasmettere forte e chiaro, senza

dimenticarsi di farlo con grande dolcezza.

Un nido di nebbia. Di Andrea Voglino e Ariel Vittori. 136 pagine a colori.Tunué, 17 euro e 50.