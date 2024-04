Suviana, nessuna speranza per i dispersi i sindacati urlano la loro rabbia, Enel e governo tergiversano

PlayStop Jazz Ahead di mercoledì 10/04/2024 Dischi nuovi, progetti attivi, concerti imminenti, ospiti appassionati, connessi al più che ampio e molto vivo mondo del Jazz e delle sue conseguenze. Musica, soprattutto, scelta con il desiderio di dare spazio alla scena contemporanea di un genere con un passato importante, ma la cui storia è ancora, decisamente, in corso. La sigla del programma è Theme Nothing di Jaimie Branch. A cura di Nina Terruzzi, in onda ogni mercoledì dalle 23.00 alla mezzanotte.

PlayStop News della notte di mercoledì 10/04/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Il giusto clima di mercoledì 10/04/2024 Ambiente, energia, clima, uso razionale delle risorse, mobilità sostenibile, transizione energetica. Il giusto clima è la trasmissione di Radio Popolare che racconta le sfide locali e globali per contrastare il cambiamento climatico e ridurre la nostra impronta sul Pianeta. Il giusto clima è realizzato in collaborazione con è nostra, la cooperativa che produce e vende energia elettrica rinnovabile, sostenibile, etica. In onda tutti i mercoledì, dalle 21 alle 22. In studio, Gianluca Ruggieri ed Elena Mordiglia. In redazione, Sara Milanese e Marianna Usuelli.

PlayStop Quel che resta del giorno di mercoledì 10/04/2024 I fatti più importanti della giornata sottoposti al dibattito degli ascoltatori e delle ascoltatrici. A cura di Luigi Ambrosio e Mattia Guastafierro

PlayStop Esteri di mercoledì 10/04/2024 Il giro del mondo in 24 ore. Ideato da Chawki Senouci Data di nascita: 6 ottobre 2003 (magazine domenicale di un’ora dalle 11.30 alle 12.30) Ogni giorno Chawki Senouci e Martina Stefanoni scelgono alcuni fatti che ritengono interessanti da segnalare agli ascoltatori e li propongono sotto forma di racconto, rubriche, reportage, piccole storie, interviste, approfondimenti e analisi. Essendo Esteri un magazine radiofonico i modi per “comunicare “ sono i titoli, un breve notiziario e i servizi lunghi. Il tutto inframezzato dai cosiddetti “intrusi” (notizie telegrafiche) e da stacchi musicali.

PlayStop Muoviti Muoviti di mercoledì 10/04/2024 (135 - 517) Dove forse c'è qualcuno che sta maledicendo la decisione di laurearsi, per lo meno quando è in onda. Poi con Luigi Ambrosio andiamo ad aggiornare la situazione nella diga di Suviana e a raccontare la zona in cui è avvenuta la tragedia nella centrale dell'Enel. In chiusura Marina Catucci da New York ci parla della prima causa penale contro Donald Trump che va a processo.

PlayStop Speciale 30 anni di Closer dei Joy Division Italia, Roma, Ottobre 2022: Il governo Meloni approva quello che è divenuto noto come Decreto Rave, inserendo all'articolo 633-bis del codice penale il delitto di "Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica", punibile con la reclusione dai 3 ai 6 anni. Regno Unito, Manchester, 1982-1997: La Hacienda, locale che vede tra i suoi gestori più di un personaggio legato alla sfaccettata impresa culturale Factory, compresi alcuni membri di quei New Order autori del singolo a dodici pollici più venduto della storia della discografia, è uno dei centri nevralgici della nascita e crescita della cultura del rave party, termine tendenzialmente usato da chi osserva il fenomeno da fuori, mentre i partecipanti chiamano questi eventi semplicemente Festa. Regno Unito, Manchester, giugno 1976: dopo la tappa locale della tournée dei Sex Pistols, due ragazzi che quella sera erano nel pubblico decidono di fondare a loro volta una band musicale, che inizialmente, raggiunta una formazione stabile di quartetto si chiamerà Warsaw. In quella stessa città, un po' più di un secolo prima, era nato il capitalismo industriale, e c'è chi crede che non sia un caso se il germoglio che a Manchester nacque dal seme del punk, e che per quando arrivò all'incisione su disco aveva mutato il proprio nome in Joy Division, fu caratterizzato dal tipo di atmosfera che a decenni di distanza non ha perso nemmeno un grammo della sua incisività. Italia, Milano, Inverno 2023-2024: A un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 162 del 31 ottobre 2022, Radio Popolare ripropone in ascolto sul proprio sito web uno speciale dal formato musica e parole, originariamente andato in onda sulle frequenze di Popolare Network nel 2010. Uno speciale di 90' che cercava di indagare le origini dei New Order in quel Closer che, trent'anni prima, era stato l'ultimo atto della breve, intensa, gloriosa e disperata avventura dei Joy Division, pubblicato dalla Factory Records come tutto il materiale della band, e prodotto dal visionario genio di Martin Hannett. Programma a cura di Alfonso Vinassa, con la collaborazione di: Emiliano Brancaccio, Marta Gatti, Ira Rubini, Claudio Agostoni, Alessandro Diegoli, Giampiero Kesten, Maurizio Principato e Renato Scuffietti.

PlayStop ABNE ep.11 - Rigenerazione antropologica Il comune di Biccari, in Puglia, è riuscito a fermare l'emorragia di abitanti grazie ai fondi di coesione europei e a una strategia creativa di "marketing" sociale. Ce lo ha raccontato Sarah Gainsforth nella puntata di Poveri ma Belli del 9 aprile.

PlayStop Playground di mercoledì 10/04/2024 A Playground ci sono le città in cui abitiamo e quelle che vorremmo conoscere ed esplorare. A Playground c'è la musica più bella che sentirai oggi. A Playground ci sono notizie e racconti da tutto il mondo: lo sport e le serie tv, i personaggi e le persone, le ultime tecnologie e le memorie del passato. A Playground, soprattutto, c'è Elisa Graci: per un'ora al giorno parlerà con voi e accompagnerà il vostro pomeriggio. Su Radio Popolare, da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 17.30.

PlayStop Jack Meets: Mace Le interviste del magazine musicale di Radio Popolare. Matteo Villaci intervista Mace.

PlayStop Soulshine di mercoledì 10/04/2024 1. “The Boys Are Back In Town” – Thin Lizzy 2. “Steppin’ Out” – John Mayall & the Bluesbreakers, Eric Clapton 3. “Hideaway” – John Mayall & the Bluesbreakers, Eric Clapton 4. “Rise Up Singing” – Paul Weller 5. “Your Balloon Is Rising” – Stone Foundation, Paul Weller 6. “Classical” – Vampire Weekend 7. “Out There In The Jungle (Again)” – Gruppo Sportivo, Master Surreal 8. “Strange Brew” – Gruppo Sportivo 9. “Strange Brew” – Cream 10. “Where Is The Peace” – Wolfgang Valbrun 11. “Troubled Son” – Miles Kane 12. “Adios Ta-ra Ta-ra” – Miles Kane 13. “Dream On” – Arcane Novaray 14. “Stand By Me” – Arcane Novaray

PlayStop Jack di mercoledì 10/04/2024 Ospiti della puntata i La Crus che ci presentano il loro disco "Proteggimi da ciò che voglio" con intervista e brani live

PlayStop Considera l’armadillo di mercoledì 10/04/2024 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali in onda alle 14.00 che oggi ha ospitato Michelangelo Bisconti coautore con Giorgio Carnevale della @Università degli studi di Torino di una ricerca sulle ossa uditive della Balenottera azzurra, ma anche di @parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e di orsi figli di Amarena e scopriamo che Michelangelo voleva essere gatto.