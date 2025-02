Referendum: Schlein schiera il Pd per l’abolizione del Jobs Act

PlayStop La multinazionale LivaNova dovrà pagare 250 milioni di euro per i danni della Caffaro di Brescia La Cassazione ha condannato la multinazionale LivaNova a pagare 250 milioni di risarcimento per l'inquinamento dell'area ex Caffaro a Brescia. LivaNova è la società che ha inglobato Sorin, l'ex Snia. La Cassazione scrive che l'inquinamento è proseguito in modo permanente nel corso degli anni in ogni passaggio societario. Che cosa potrebbe succedere adesso? A chi andranno i soldi del risarcimento e per fare cosa? Lo abbiamo chiesto allo storico ambientalista bresciano, autore di diverse inchieste sull'inquinamento della Caffaro, Marino Ruzzenenti.

PlayStop Esteri di giovedì 27/02/2025 1) Ocalan chiede al PKK di deporre le armi. Dal carcere, il leader Curdo chiede lo scioglimento del gruppo, aprendo ad un cambiamento che potrebbe scuotere la regione. (Benedetta Argentieri) 2) La "gazificazione" della Cisgiordania. Gli attacchi israeliani continuano, e le violazioni dei diritti umani dei palestinesi sono all’ordine del giorno. (Ajith Sunghay - Ohchr) 3) Stati Uniti, guerra alla libertà di stampa. L’amministrazione Trump usa tutte le armi in suo potere per influenzare i media. (Roberto Festa) 4) Francia, a più di 10 anni dalla morte di Rémi Fraisse, ucciso da un poliziotto, la corte europea dei diritti dell’uomo riconosce per la prima volta la colpa dello stato. (Francesco Girgini) 5) Il più grande di sempre. L’attore premio oscar Gene Hackman trovato morto insieme alla moglie nella loro casa di Santa Fe. (Mauro Gervasini - Film TV) 6) World Music. Un etichetta indipendente spagnolo riporta in vita La Revolucion de Emiliano Zapata, album dell’omonima rock band messicana (Marcello Lorrai)

PlayStop Poveri ma belli di giovedì 27/02/2025 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Doppio Click di giovedì 27/02/2025 Doppio Click è la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi di attualità legati al mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Ogni settimana, dal lunedì al giovedì, approfondiamo le notizie più importanti, le curiosità e i retroscena di tutto ciò che succede sul Web e non solo. Ogni settimana approfondiamo le notizie più importanti, le curiosità e i retroscena di tutto ciò che succede sul Web e non solo. A cura di Marco Schiaffino.

PlayStop Addio a Gene Hackman Il cinema ha perso una delle sue più grandi star. L'attore americano Gene Hackman e sua moglie, la pianista classica Betsy Arakawa, sono stati trovati morti nella loro casa di Santa Fe, nello stato del New Mexico. Secondo la portavoce della polizia locale, i loro corpi senza vita, così come quello del loro cane, sono stati scoperti durante il passaggio di una pattuglia nell'ambito di un sistema di assistenza agli anziani. Gene Hackman aveva 95 anni e Betsy Arakawa aveva 63 anni. Lo sheriff Adan Mendoza ha dichiarato che al momento non ci sono elementi che facciano pensare a un omicidio. Tuttavia, le autorità non hanno ancora fornito dettagli sulla causa o sul momento esatto del decesso della coppia. Più di cento ruoli cinematografici e televisivi, tanti da 'cattivo' e 'duro'. Cinque nomination all'Oscar e due vittorie: nel 1972 come migliore attore per 'Il braccio violento della legge' di William Friedkin e nel 1993 come miglior attore non protagonista per 'Gli spietati' di Clint Eastwood. Su Instagram il regista Francis Ford Coppola gli ha reso omaggio giovedì su Instagram " La perdita di un grande artista è sempre motivo di lutto e di celebrazione: Gene Hackman, un grande attore, stimolante e magnifico nel suo lavoro e nella sua complessità. Piango la sua perdita e celebro la sua esistenza e il suo contributo". Mauro Gervasini di Film TV.

PlayStop Vieni con me di giovedì 27/02/2025 Vieni con me! è un’ora in cui prendere appunti tra condivisione di curiosità, interviste, e il gran ritorno di PASSATEL, ma in forma rinnovata!! Sarà infatti partendo dalla storia che ci raccontano gli oggetti più curiosi che arriveremo a scoprire eventi, iniziative od occasioni a tema. Eh sì, perché poi..ci si incontra pure, altrimenti che gusto c’è? Okay ma dove, quando e poi …con chi!?! Semplice, tu Vieni con me! Ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30, in onda su Radio Popolare. Per postare annunci clicca qui Passatel - Radio Popolare (link - https://www.facebook.com/groups/passatel) Vuoi segnalare un evento, un’iniziativa, un oggetto particolare o proporti come espert* (design, modernariato o una nicchia specifica di cui sai proprio tutto!!) scrivi a vieniconme@radiopopolare.it Conduzione, Giulia Strippoli Redazione, Giulia Strippoli e Claudio Agostoni

PlayStop Playground di giovedì 27/02/2025 A Playground ci sono le città in cui abitiamo e quelle che vorremmo conoscere ed esplorare. A Playground c'è la musica più bella che sentirai oggi. A Playground ci sono notizie e racconti da tutto il mondo: lo sport e le serie tv, i personaggi e le persone, le ultime tecnologie e le memorie del passato. A Playground, soprattutto, c'è Elisa Graci: per 90 minuti al giorno parlerà con voi e accompagnerà il vostro pomeriggio. Su Radio Popolare, da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 16.30.

PlayStop Arriva la ristampa di "I Kept These Old Blues", album debutto di Muireann Bradley Esce domani, venerdì 28 febbraio, la ristampa ufficiale di "I Kept These Old Blues", acclamato debutto di Muireann Bradley, artista irlandese giovanissima che si misura con classici del folk blues da quando era piccola. Questa ristampa porta peraltro l'importante firma della Decca Records, storica e importantissima etichetta inglese. Oggi a Jack Matteo Villaci ha avuto l'opportunità di intervistarla.

PlayStop Jack di giovedì 27/02/2025 Con Chawki Senouci approfondiamo " Choke Enough", ultimo album di Oklou, parliamo di "Saya", il nuovo disco di Saya Grey, e con Muireann Bradley parliamo di "I Kept these Old Blues", il suo disco d'esordio, alla vigilia della sua ripubblicazione per Decca Records

PlayStop Musica leggerissima di giovedì 27/02/2025 a cura di Davide Facchini. Per le playlist: https://www.facebook.com/groups/406723886036915

PlayStop Considera l’armadillo di giovedì 27/02/2025 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali ospiti Daniele Ecotti di @io non ho paura del lupo e Tommaso D'Errico, scrittore e autore del blog Al ritmo delle stagioni per parlare del suo libro Io non ho paura del lupo @People editore, ma anche il Gr Animali di Bianca Nogara Notarianni. A cura di Cecilia Di Lieto.