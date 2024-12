Possibili ingerenze russe: la Corte Costituzionale della Romania annulla le elezioni presidenziali

PlayStop Slide Pistons – Jam Session di venerdì 06/12/2024 La frizzante trasmissione di Luciano Macchia e Raffaele Kohler. Tutti i sabati su Radio Popolare dalla mezzanotte all'una. In onda le scorribande musicali dei due suonatori d’ottone in giro per la città, assecondate da artisti formidabili e straordinari.

PlayStop Doppia Acca di venerdì 06/12/2024 Dal 2011 è la trasmissione dedicata all’hip-hop di Radio Popolare.

PlayStop News della notte di venerdì 06/12/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Psicoradio di venerdì 06/12/2024 Psicoradio, avviata nel 2006 dalla collaborazione tra il Dipartimento di Salute Mentale di Bologna e Arte e Salute Onlus, è una testata radiofonica dedicata alla salute mentale. Include un corso triennale per utenti psichiatrici, guidato dalla prof. Cristina Lasagni, e una programmazione che esplora temi psicologici attraverso vari registri: poetico, informativo, ironico e autobiografico. Psicoradio ha realizzato oltre 220 trasmissioni nazionali, campagne di sensibilizzazione e convegni su temi di salute mentale.

PlayStop Musiche dal mondo di venerdì 06/12/2024 Musiche dal mondo è una trasmissione di Radio Popolare dedicata alla world music, nata ben prima che l'espressione diventasse internazionale. Radio Popolare, partecipa alla World Music Charts Europe (WMCE) fin dal suo inizio. La trasmissione propone musica che difficilmente le radio mainstream fanno ascoltare e di cui i media correntemente non si occupano. Un'ampia varietà musicale, dalle fanfare macedoni al canto siberiano, promuovendo la biodiversità musicale.

PlayStop Sui Generis di venerdì 06/12/2024 Una trasmissione che parla di donne e altre stranezze. Attualità, cultura, approfondimenti su femminismi e questioni di genere. A cura di Elena Mordiglia.

PlayStop L'Orizzonte delle Venti di venerdì 06/12/2024 Il destino dell’auto in Italia è ormai segnato? Un’importante azienda dell’indotto di Stellantis, Trasnova, oggi ha comunicato il licenziamento di 97 lavoratori impiegati negli stabilimenti di Pomigliano d'Arco, Mirafiori, Piedimonte San Germano e Melfi. La decisione a causa della volontà di Stellantis di cessare tutti i contratti in essere dal 31 dicembre. Dei 97 esuberi, 54 sono a Pomigliano d'Arco, dove i lavoratori Trasnova stanno bloccando gli ingressi merci della fabbrica. Dopo il licenziamento dell’amministratore delegato Tavares, una nuova spia della crisi che sta investendo l’ex Fiat. La filiera dell’auto europea è ancora salvabile? L’Orizzonte delle Venti ne ha parlato con Mario Di Costanzo, coordinatore Fiom a Pomigliano, Vincenzo Comito, economista, docente di finanza aziendale del gruppo “Sbilanciamoci”, e Andrea Malan, giornalista del Domani esperto di automotive. A cura di Mattia Guastafierro.

PlayStop Giornale Radio venerdì 06/12 19:30 Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi. Tutto questo nelle tre edizioni principali del notiziario di Radio Popolare, al mattino, a metà giornata e alla sera.

PlayStop Esteri di venerdì 06/12/2024 1) Medio Oriente. I ribelli siriani avanzano incontrastati. Dopo Hama, presa anche Homs, mentre Ankara osserva compiaciuta. Intanto a Gaza l’esercito israeliano colpisce l’ospedale Kamal Adwan. Almeno 29 i morti. (Marta Ottaviani) 2) Romania, la corte costituzionale annulla le elezioni presidenziali. Sullo sfondo, una grande campagna di influenza russa su Tik Tok. (Marco Schiaffino) 3) Francia, Emmanuel Macron a caccia di un governo. Due giorni dopo la caduta di Barnier, oggi il presidente ha tenuto consultazioni con tutto l’arco parlamentare. (Francesco Giorgini) 4)L’omicidio del capo della più importante compagnia assicurativa degli stati uniti getta luce sulla rabbia degli americani contro le società di assicurazioni sanitarie. (Roberto Festa) 5) La fine della carriera politica di Yoon Suk-yeol. Domani in Corea del sud l’impeachment del presidente che ha tentato un colpo di stato. (Marco Milano – Università di Bologna) 6) Domani il Ghana va a votare nel mezzo di una crisi economica senza precedenti. (Sara Milanese – Antonella Sinopoli) 7) Mondialità. Da Seul a Lima fino a Washington: le democrazie a rischio. (Alfredo Somoza)

PlayStop Giambellino, la lotta per la casa non è un'associazione a delinquere Il Comitato Abitanti Giambellino-Lorenteggio non era un’associazione per delinquere. La Corte d'appello di Milano ha ribaltato la sentenza di primo grado che aveva portato a condanne molto pesanti è ha assolto dalla principale accusa nove attivisti per le occupazioni abitative fatte nello storico quartiere milanese di Giambellino tra il 2014 e il 2018. “Il fatto non sussiste” hanno sentenziato i giudici. Cadute le accuse principali viene riconosciuto anche dai giudici che il comitato non agiva a fini di lucro ma per motivi sociali e politici. Le pene sono state rideterminate fino al massimo di 1 anno per resistenza e altri reati minori. “Il Comitato Abitanti Giambellino-Lorenteggio è stato tante cose tranne un associazione per delinquere” hanno commentato i legali degli attivisti, Eugenio Losco e Mauro Straini. Ne abbiamo parlato con Eugenio Losco.

PlayStop Poveri ma belli di venerdì 06/12/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Gr in breve venerdì 06/12 18:30 Edizione breve del notiziario di Radio Popolare. Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi.

PlayStop Vieni con me di venerdì 06/12/2024 Vieni con me! è un’ora in cui prendere appunti tra condivisione di curiosità, interviste, e il gran ritorno di PASSATEL, ma in forma rinnovata!! Sarà infatti partendo dalla storia che ci raccontano gli oggetti più curiosi che arriveremo a scoprire eventi, iniziative od occasioni a tema. Eh sì, perché poi..ci si incontra pure, altrimenti che gusto c’è? Okay ma dove, quando e poi …con chi!?! Semplice, tu Vieni con me! Ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30, in onda su Radio Popolare. Per postare annunci clicca qui Passatel - Radio Popolare (link - https://www.facebook.com/groups/passatel) Vuoi segnalare un evento, un’iniziativa, un oggetto particolare o proporti come espert* (design, modernariato o una nicchia specifica di cui sai proprio tutto!!) scrivi a vieniconme@radiopopolare.it Conduzione, Giulia Strippoli Redazione, Giulia Strippoli e Claudio Agostoni

PlayStop Gr in breve venerdì 06/12 17:30 Edizione breve del notiziario di Radio Popolare. Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi.