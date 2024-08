Piovono medaglie sull’Italia nella terzultima giornata di gare a Parigi 2024

PlayStop Letti e lettini di sabato 10/08/2024 Un'estate speciale richiede uno speciale appuntamento settimanale dedicato ai suggerimenti di lettura: in ogni puntata un personaggio della cultura propone i suoi "must" da leggere in estate e un libraio o una libraia indipendenti propongono alcuni titoli tratti dal loro scaffale.

PlayStop Itaca di sabato 10/08/2024 Itaca, viaggio nel presente. I giornali, l’attualità, il colloquio con chi ci ascolta. Ogni sabato dalle 8.45 alle 10.30.

PlayStop Apertura Musicale di sabato 10/08/2024 Svegliarsi con la musica libera di Radio Popolare

PlayStop Jukebox & Slot Machine di sabato 10/08/2024 Come molte altre cose, un luogo è definito dalle funzioni che dentro di esso si possono svolgere. Un po' come l'ambiente che ci circonda può essere più o meno ostile. Ne consegue che la presenza ormai capillare in Italia delle macchinette da gioco d'azzardo nei bar, qualcosa deve aver cambiato rispetto a quando la possibile macchina-mangia-monetine che si rischiava di incontrare sotto casa, invece che vacue promesse di un'antidoto alla disperazione della povertà, spacciava il lato di un 45 giri o al massimo anni dopo qualche giocosa avventura con le fattezze del cartone animato. In quell'epoca invece che un semplice schermo e dei bottoni, le slot-machine confinate ai casinò avevano una manopola e dei rulli che scorrevano prima di dare un responso in forma di immagini miste o uguali, spesso non casualmente in tema di frutta, poiché la natura costruisce sopra l'esistente invece che sostituirlo ed il cervello sapiens non fa eccezione. una banana, delle ciliegie, una mela? ciliegie, ciliegie e un'ananas? tre pere? sono tutte combinazioni possibili. parafrasando un celebre umanista e compositore, si potrebbe dire che "these are tunes that go together well", o almeno così ci auguriamo che sarà. anche perché dalle retrovie pare si dica che "vincere sempre è come non vincere mai".

PlayStop Doppia Acca di venerdì 09/08/2024 Dal 2011 è la trasmissione dedicata all’hip-hop di Radio Popolare.

PlayStop News della notte di venerdì 09/08/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Podi podi di venerdì 09/08/2024 Il racconto, i commenti e i retroscena delle Olimpiadi di Parigi 2024 su Radio Popolare. Dal 26 luglio all'11 agosto 2024 tutti i giorni dalle 19.00 alle 22.30 con Gianmarco Bachi, Luca Gattuso, Marta Zambon e le incursioni di Stefano Vegliani.

PlayStop Popsera di venerdì 09/08/2024 Popsera è lo spazio che dedicheremo all’informazione dalla prima serata per tutta l’estate e nel periodo festivo di fine anno. Si comincia alle 18.00 con le notizie nazionali e internazionali, per poi dare la linea alle 19.30 al giornale radio. Popsera riprende con il Microfono aperto, per concludersi alle 20.30. Ogni settimana in onda un giornalista della nostra redazione.

PlayStop Poveri ma belli di venerdì 09/08/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Traditi dalla fretta di venerdì 09/08/2024 Traditi dalla fretta nasce alla fine degli anni '80 come una trasmissione per contenere, nel clima rilassato della domenica, alcuni dei pezzi andati in onda nel corso della settimana. All'ingresso della radio c'era una scatola nella quale gli altri redattori lasciavano le cassette che ritenevano buone da far riascoltare, i direttori talvolta i messaggi con le priorità, regolarmente gli ordini venivano ignorati. Generalmente la trasmissione non aveva una scaletta preparata, ma veniva costruita al momento rovistando tra le cose a disposizione. Ed è con questo spirito che 40 anni dopo “Traditi dalla fretta“ fa il suo ritorno per far riascoltare, nel clima rilassato di agosto, alcuni dei pezzi andati in onda durante il palinsesto 2023-2024. Come allora non ci sarà un riassunto sistematico e neppure una replica delle eccellenze, ma semplicemente l'alternarsi di differenti passi che ripercorressero il passato prossimo della vita della radio. Condotto in diretta da Chawki Senouci.