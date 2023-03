Piantedosi & Co., l’indifferenza che uccide

Bugie, omissioni, silenzi, deresponsabilizzazioni. Quello di Piantedosi alla Camera ieri è stato discorso codardo, infimo e in malafede, smentito dai dati, dai documenti, dalle schede telematiche di Frontex, dalla carte nautiche, dai bollettini del mare, da tutto.

L’unica possibile argomentazione ancora degna di essere affrontata è quella usata anche da meloni, “nessuno può pensare che noi volevamo una strage”.

E certo, nessuno crede che gli oltre 70 morti di Cutro siano state vittime di un piano stragista doloso.

Non è questo il discorso, non è questa l’accusa. I morti sono stati vittime di un’altra cosa, una cosa che si chiama indifferenza.

La stessa gelida indifferenza che ha trasferito i 60 sopravvissuti al naufragio in una struttura fatiscente senza letti, senza riscaldamento e con un solo bagno in comune.

La stessa disumana indifferenza che obbliga le navi delle Ong a fare quattro o cinque giorni di viaggio in più per sbarcare i migranti nei porti del nord e poi riportarli in autobus al sud.

La stessa burocratica indifferenza che svuota di personale gli uffici stranieri della polizia costringendo i richiedenti asilo a code infinite nella notte al freddo, come quelle di via Cagni a Milano.

La stessa cinica indifferenza che fa scrivere a Feltri “partire è un po’ morire”.

La stessa beffarda indifferenza di Salvini quando definisce i migranti “palestrati”.

Dall’indifferenza al disprezzo e dal disprezzo la strage, come abbiamo visto, la strada non è poi così’ lunga. Di questo sono colpevoli Piantedosi, Salvini, Meloni e i loro complici.