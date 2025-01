Pfas, tutto quello che c’è da sapere sugli “inquinanti eterni”

PlayStop News della notte di martedì 28/01/2025 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Delorean di martedì 28/01/2025 Un mezzo di trasporto specializzato in viaggi del tempo musicali, per intercettare le frequenze di dischi storici o di nicchie sfigatissime, attraverso gli occhi della “generazione boh”. Tutti i martedì dalle 21:30, a cura di Luca Santoro. IG: @lucaa.santoro

PlayStop Tutti in classe di martedì 28/01/2025 a cura di Alex Corlazzoli e Lara Pipitone

PlayStop L'Orizzonte delle Venti di martedì 28/01/2025 A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

PlayStop Esteri di martedì 28/01/2025 Il giro del mondo in 24 ore. Ideato da Chawki Senouci e in onda dal 6 ottobre 2003. Ogni giorno alle 19 Chawki Senouci e Martina Stefanoni selezionano e raccontano fatti interessanti attraverso rubriche, reportage, interviste e approfondimenti. Il programma combina notizie e stacchi musicali, offrendo una panoramica variegata e coinvolgente degli eventi globali.

PlayStop Poveri ma belli di martedì 28/01/2025 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Doppio Click di martedì 28/01/2025 Gli attacchi informatici a DeepSeek, la mossa di Trump che mette a rischio lo scambio di dati tra UE e USA, il progetto di Digital Twin che in Spagna permette di ridurre i danni del turismo su un’area marina protetta. A cura di Marco Schiaffino.

PlayStop Un milione per riaprire la storica Palazzina Liberty di Milano Che fine ha fatto la ristrutturazione della Palazzina Liberty di largo Marinai d’Italia a Milano? Lo storico edificio che tra il 1974 e il 1980 aveva ospitato il collettivo “La Comune” di Dario Fo e Franca Rame è chiuso da tempo e necessita di lavori di restauro. Il Comune aveva scritto un bando con lavori previsti per cinque milioni di euro, ma a dicembre il progetto è stato rivisto al ribasso, anche dopo rilievi della soprintendenza. L'assessore Tommaso Sacchi, intervistato da Tiziana Ricci, ci ha detto che i lavori ora ammontano a poco meno di un milione di euro e saranno ultimati entro l’inizio dell’estate. Il Comitato Palazzina Liberty Bene Comune aveva denunciato nelle scorse settimane “scarsa trasparenza” nei progetti dell’amministrazione comunale. Così Luca Massari, del comitato, ha commentato le parole dell’assessore Sacchi.

PlayStop Vieni con me di martedì 28/01/2025 Corea: molto più che un trend! Un genere, uno stile di vita, una filosofia che si ritrova poi nella cultura, nella musica, a teatro e al cinema. Nostra guida di oggi è Paolo Quilici, autore del libro We Love Korea. Per postare annunci clicca qui Passatel - Radio Popolare (link - https://www.facebook.com/groups/passatel) Vuoi segnalare un evento, un’iniziativa o raccontarci una storia, scrivi a vieniconme@radiopopolare.it Conduzione, Giulia Strippoli Redazione, Giulia Strippoli e Claudio Agostoni La sigla di Vieni con Me è "Caosmosi" di Addict Ameba

PlayStop Radio Popolare Minilive - Queen Of Saba Oggi a Jack Matteo Villaci ha ospitato i Queen Of Saba, il duo elettronico con un’anima analogica composto da Sara Santi e Lorenzo Battistel, per una chiacchierata e qualche brano dal vivo.

PlayStop Federico Gregotti presenta "Le pietre d'inciampo" Il 14 gennaio è uscito "Le pietre d'inciampo", il nuovo libro di Federico Gregotti, insegnante di Lettere alle scuole superiori e già autore di diverse opere di narrativa per bambini e bambine dai 9 anni in su, da "Liliana Segre, una vita contro l’indifferenza" a "Friedl e i bambini di Terezín". Federico Gregotti ha presentato il suo ultimo libro a Cult, intervistato da Anna Bredice.