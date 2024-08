Passi avanti del Vaticano sul fine vita, ma in Italia continua a mancare una legge

PlayStop IconZ di giovedì 08/08/2024 La cultura pop dell'ultima generazione ad aver passato la maggiore età, dall'ascolto al racconto. Un'atmosfera leggera e autoironica per scoprire, dalle voci di due che nel nuovo millennio ci sono nati, cosa ci sia di generazionale e cosa invece sta diventando storia. Una trasmissione che per i “centennials” sarà un'opportunità per ritrovarsi, mentre per tutti gli altri sarà una porta d'accesso. Il giovedì dalle 23 a mezzanotte, a cura di Luca Santoro e Alessandro Simonetta.

PlayStop News della notte di giovedì 08/08/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Podi podi di giovedì 08/08/2024 Il racconto, i commenti e i retroscena delle Olimpiadi di Parigi 2024 su Radio Popolare. Dal 26 luglio all'11 agosto 2024 tutti i giorni dalle 19.00 alle 22.30 con Gianmarco Bachi, Luca Gattuso, Marta Zambon e le incursioni di Stefano Vegliani.

PlayStop Popsera di giovedì 08/08/2024 Popsera è lo spazio che dedicheremo all’informazione dalla prima serata per tutta l’estate e nel periodo festivo di fine anno. Si comincia alle 18.00 con le notizie nazionali e internazionali, per poi dare la linea alle 19.30 al giornale radio. Popsera riprende con il Microfono aperto, per concludersi alle 20.30. Ogni settimana in onda un giornalista della nostra redazione.

PlayStop Poveri ma belli di giovedì 08/08/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Traditi dalla fretta di giovedì 08/08/2024 Traditi dalla fretta nasce alla fine degli anni '80 come una trasmissione per contenere, nel clima rilassato della domenica, alcuni dei pezzi andati in onda nel corso della settimana. All'ingresso della radio c'era una scatola nella quale gli altri redattori lasciavano le cassette che ritenevano buone da far riascoltare, i direttori talvolta i messaggi con le priorità, regolarmente gli ordini venivano ignorati. Generalmente la trasmissione non aveva una scaletta preparata, ma veniva costruita al momento rovistando tra le cose a disposizione. Ed è con questo spirito che 40 anni dopo “Traditi dalla fretta“ fa il suo ritorno per far riascoltare, nel clima rilassato di agosto, alcuni dei pezzi andati in onda durante il palinsesto 2023-2024. Come allora non ci sarà un riassunto sistematico e neppure una replica delle eccellenze, ma semplicemente l'alternarsi di differenti passi che ripercorressero il passato prossimo della vita della radio. Condotto in diretta da Chawki Senouci.

PlayStop Conduzione musicale di giovedì 08/08/2024 delle 14:30 Un viaggio musicale sempre diverso insieme ai nostri tanti bravissimi deejay: nei giorni festivi, qua e là, ogni volta che serve!

PlayStop GIORGIO ORANO - LITTLE BOY GIORGIO ORANO - LITTLE BOY - presentato da Anna Bredice

PlayStop All we are saying di giovedì 08/08/2024 Puntata #9 Personaggi: Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee, Tawakkul Karman Musica: musica tradizionale liberiana e yemenita Canzoni: Neneh Cherry, Yossou N’Dour, Seven Seconds; Springsteen/Sting/Gabriel/Chapman/N’Dour, Get Up, Stand Up; Public Enemy, Fight the Power

PlayStop La Scatola Magica di giovedì 08/08/2024 Ne La scatola magica entra, grazie a Ira Rubini, il Festival di Edimburgo e in particolare Angus Baskerville con il suo spettacolo Naughty or Neurodiverse – Magic from Another Planet, ma tra felicità, papà e antifascisti ancora i piccioni