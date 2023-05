Palestina, la strage degli innocenti: 10 civili uccisi dall’esercito di Israele

C’è qualcosa di spaventoso nel modo in cui l’esercito di Israele ha comunicato l’inizio dell’operazione con cui la scorsa notte a Gaza ha ucciso 13 palestinesi. Su un tweet della pagina ufficiale dell’esercito si legge: “Le forze di difesa israeliane hanno ha appena annunciato l’inizio dell’operazione ‘scudo e freccia’, seguici per aggiornamenti in tempo reale”, accompagnato da un’immagine con la scritta rossa a caratteri cubitali su sfondo nero: “Operation shield and arrow” che sembra comunicare un nuovo film su Netflix più che un bombardamento aereo.

Un bombardamento che ha preso di mira tre comandanti della Jihad islamica, ma che è iniziata alle 2 di notte, mentre questi dormivano nelle loro case insieme alle loro famiglie. Le vittime, infatti, sono 13: i tre esponenti delle brigate di Al Quds, quattro dei loro figli e le loro mogli. In totale sono morti 10 civili palestinesi, che con questa operazione non c’entravano niente.

Sulla sua pagina Twitter l’esercito di Israele, come promesso, ha aggiornato i lettori, pubblicando gli identikit dei militanti uccisi, ma non una parola su quelle che qualcuno potrebbe chiamare vittime collaterali, ma che quando azioni del genere si ripetono con la frequenza con cui si ripetono a Gaza, sono semplicemente vittime. Vittime di una politica che non ha nessun riguardo verso le vite umane e di un continuo scambio di attacchi e vendette che è ormai una spirale così grande che vedere una fine sembra impossibile.

Solo qualche giorno fa Israele e i gruppi armati palestinesi avevano raggiunto una tregua – grazie alla mediazione egiziana – che doveva servire a scongiurare un’escalation tra le due parti dopo lo scambio di missili seguito alla morte di Khader Adnan, il noto leader della jihad morto in carcere dopo più di 80 giorni di sciopero della fame.

L’escalation, invece, ora sembra ancora più vicina. Hamas ha espresso la sua solidarietà al movimento della Jihad Islamica, e il suo portavoce, intervistato da France Press, ha detto che “le forze di occupazione sono responsabili delle conseguenze di questa escalation aggiungendo che il raid israeliano di oggi non porterà sicurezza all’occupante, ma rafforzerà la resistenza. La comunità internazionale ha condannato l’uccisione dei civili da parte di Israele.

“È inaccettabile” ha detto il coordinatore speciale delle nazioni unite per il Processo di pace in Medio Oriente,”Sono profondamente allarmato dagli sviluppi a Gaza ed Esorto tutte le parti interessate a dar prova della massima moderazione ed evitare un’escalation” ha aggiunto.

Ma come sempre, Israele sembra sorda ad ogni tipo di condanna.

Nel pomeriggio di ieri ha continuato i suoi raid, uccidendo altre due persone nel sud della striscia e annunciandolo prontamente sui social. Mentre a Gaza, per l’ennesima volta, la popolazione ha celebrato i funerali di chi, in tutto questo, non c’entra niente, ma continua a morire. Madri, sorelle, padri, amici e vicini di casa hanno pianto i loro morti e gridato i loro nomi ma anche questa volta nessuno li sente.