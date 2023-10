Olimpiadi invernali 2026, la pista da bob a Cortina non si farà

PlayStop From Genesis To Revelation di martedì 17/10/2023 From Genesis to Revelation è una trasmissione dedicata al rock-progressive: sebbene sporadicamente attiva già da molti anni, a partire dall’estate del 1999 con il consolidamento del palinsesto e della redazione ha iniziato a trasmettere regolarmente un’ora di rock progressivo alla settimana. La redazione è composta da Renato Scuffietti, collaboratore di lunga data di Radio Popolare con un grande passione per il prog canonico dei megagruppi dei seventies e dalla ondata albionica di newprog (Marillion, Pendragon, Twelfth Night) e da Matthias Scheller, fan del prog sinfonico, della scena italiana e attento osservatore della cosiddetta borderline progressiva (psichedelia, space, gotico). Nata quasi come divertissement la trasmissione in brevissimo tempo è diventato un preciso punto di riferimento, presentando novità, i grandi classici, fanzine, oscuri inediti, intervistando band, case discografiche, recensendo concerti e dedicando piccole ma preziose monografie ai sottogeneri.

PlayStop Jazz Anthology di lunedì 16/10/2023 Come suggerisce il titolo della trasmissione, presente nel palinsesto di Radio Popolare fin dagli inizi, Jazz Anthology ripercorre la ormai lunga vicenda del jazz proponendone momenti e artisti salienti. Al di là della varietà delle sue forme, per Jazz Anthology questo genere è un fenomeno unitario di innovazione musicale in rapporto con una tradizione di matrice neroamericana. Jazz Anthology vuole quindi valorizzare sia la pluralità degli aspetti del jazz che la continuità della sua storia, dedicando la propria attenzione a tutte le epoche di questa musica, dal New Orleans al bebop, fino alle espressioni più audaci degli ultimi decenni. Il programma si articola soprattutto in serie di trasmissioni a carattere monografico, con l’intenzione – in un contesto mediatico che al jazz dà pochissimo spazio e in modo molto dispersivo – di dare così un contributo alla diffusione di una effettiva cultura del jazz. La sigla di Jazz Anthology è Straight Life (Art Pepper), da Art Pepper meets The Rhythm Section (1957, Contemporary/Original Jazz Classics)

PlayStop News della notte di lunedì 16/10/2023 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop La Pillola va giù di lunedì 16/10/2023 Una trasmissione settimanale a cura di Anaïs Poirot-Gorse con in regia Nicola Mogno. Una trasmissione nata su Shareradio, webradio metropolitana milanese in questo momento di emergenza, cercando di ridare un spazio di parola a tutti i ragazzi dei centri di aggregazione giovanili di Milano con cui svolgiamo regolarmente laboratori radiofonici.

PlayStop Quel che resta del giorno di lunedì 16/10/2023 I fatti più importanti della giornata sottoposti al dibattito degli ascoltatori e delle ascoltatrici.

PlayStop Esteri di lunedì 16/10/2023 Anche oggi la puntata di Esteri è dedicata alla situazione nella striscia di Gaza ( Con Emanuele Valenti, Roberto Festa e Francesca albanese - relatrice speciale Onu sui territori palestinesi. - Elezioni Polonia ( Francesco Cataluccio) - Fiera del libro di Francoforte. Caso Adania Shibli ( intervista a Monica Ruocco - professore ordinario di Lingua e letteratura araba presso l’Università degli Studi di Napoli l’Orientale ) - Serie TV: Lezioni di chimica ( Alice Cucchetti – Film Tv)

PlayStop Muoviti Muoviti di lunedì 16/10/2023 (20 - 402) Dove iniziamo con il collegamento con il Direttore Alessandro Gilioli da Roma per la cerimonia per gli 80 anni dal rastrellamento del ghetto della capitale. Poi il tesseramento in diretta dei conduttori all'ANPI Dergano che a sua volta si è abbonato a Radio Popolare. Nella terza parte prende il via la rubrica Parigi 2024 con Matteo Zurloni atleta dell'arrampicata sportiva qualificato alle Olimpiadi dell'anno prossimo.

PlayStop Playground di lunedì 16/10/2023 Oggi a Playground Corrado Nuccini, musicista nei Giardini di Mirò e direttore artistico di Ferrara Sotto le Stelle (https://ferrarasottolestelle.it)

PlayStop Mash-Up di lunedì 16/10/2023 Mash Up è un dj set di musiche e parole diverse, anzi diversissime, che si confondono fra loro all’insegna di un tema diverso. Anzi, “si pigliano perché non si somigliano”. Conduce, mixa, legge e ricerca il vostro dj per Matrimoni Impossibili, Piergiorgio Pardo aka Pier Nowhere Mail: mischionepopolare@gmail.com

PlayStop Jack di lunedì 16/10/2023 Per raccontare tutto quello che di interessante accade oggi nella musica e in ciò che la circonda. Anticipazioni e playlist sui canali social di Matteo Villaci.

PlayStop Considera l’armadillo di lunedì 16/10/2023 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali in onda alle 14.00 oggi ospite Emiliano Morì, ricercatore del @Cnr-Iret su studio con @università degli Studi di Milano sul ritorno del Castoro in Italia, ma anche di Orsi investiti in Trentino e scopriamo che Emiliano continua a voler essere un Istrice

PlayStop Ripartire con stile quando si vuole iniziare la settimana con il piede giusto non possono mancare le lezioni di bon ton di Pier Felice degli Uberti, che insieme a Domenico Maggio ci regalano una puntata a tema Portogallo

PlayStop Cult di lunedì 16/10/2023 Oggi a Cult: la Compagnia Puntozero rimette in scena al Carcere Beccaria la sua versione di "Antigone"; a Milano il celebre fotografo Gabriele Basilico è protagonista di due grandi mostre; a Cuba apre un Parco Letterario intitolato a Italo Calvino nel centenario della nascita; la Fiera del Libro di Francoforte sospende il premio assegnato alla scrittrice palestinese Adania Shibli: ne parla la traduttrice Monica Ruocco...

PlayStop Pubblica di lunedì 16/10/2023 «Assistere a quell'odio dimostrato da ambo le parti è una cosa terribile che non mi fa dormire». Le parole di Liliana Segre, senatrice a vita e sopravvissuta allo sterminio di Auschwitz, sembrano riassumere la condizione dei tanti che nei giorni dell’assedio israeliano su Gaza, dopo l’attacco di Hamas contro Israele, si rifiutano di partecipare allo scontro tra verità irriducibili. Secondo l’antropologo Marco Aime, ospite di Pubblica, lo scontro è la “riconferma dei danni terribili del nazionalismo”, quando rinchiude l’individuo identificandolo con uno stato o un governo. Qual è la natura del conflitto in corso in medioriente? Quale comunità internazionale oggi è in grado di prendere per mano la risoluzione del conflitto Hamas-Israele? A queste domande ha risposto il sociologo delle culture e delle religioni, Renzo Guolo.